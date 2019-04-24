Apple加快MacBook鍵盤維修　Apple Store門市整機最快翌日攞得

有鑑於近年MacBook蝴蝶式鍵盤容易故障的問題，Apple現安排各地Apple Store提供門市修理MacBook、MacBook Air和MacBook Pro鍵盤的服務，承諾「兩日周轉期」，大多數修理都會在翌日完工，讓顧客及早取回產品。如此安排能夠平息眾怒嗎？

Apple現安排各地Apple Store門市為顧客修理MacBook、MacBook Air和MacBook Pro的鍵盤，並承諾在多數情況下做到翌日完工，讓顧客盡快取回。

去年推出的新款Apple MacBook Air的鍵盤。（林勇攝）

在此之前Apple的做法是將壞機集中回廠，故障MacBook都要送到維修站點，周轉時間通常三至五個工作日，有時甚至更長。根據消息來源Macrumors.com指，現在Apple已通告各地Genius Bar員工於門市處理「大多數」跟鍵盤相關的維修工作，周轉期不多於兩日，直至「另行通知」為止。（其實香港維修時間都是兩三天不等，不過現在更會加快處理）

Apple更在內部的服務備忘錄中寫明「額外補充的（維修）服務零件會運至各Apple Stores，增加支援更多服務。」的確，新型號Mac​book的蝴蝶式鍵盤一直受人詬病。這款鍵盤機制自2015年MacBook及2016年MacBook Pro推出時低調引入。

傳統剪刀式鍵盤 VS 蝴蝶式鍵盤。（MacRumors.com）

不少用家投訴蝴蝶式機制鍵盤用落總是感到「黐住」不就手，經常導致重複輸入字母或其他不一致的問題，更嚴重情況是出現鍵粒鬆脫、甚至停止運作等情況。入了灰塵或其他碎屑也會可能導致鍵盤失靈。

經過用家幾年投訴和最少三次官司後，Apple針對蝴蝶式機制鍵盤​，推出全球服務計劃亡羊補牢：為2015至2017年間發佈的12吋MacBook、以及2016和2017年發佈的MacBook Pro提供免費維修服務，即使保養期已屆滿的顧客也適用。

2018年加裝矽膠膜的MacBook Pro鍵盤。（iFixit）

不過，Apple曾一度沒有將免費維修服務延伸至保養期未屆滿的2018年版MacBook Pro或2018 MacBook Air。此兩款機都配置了第三代蝴蝶式鍵盤，即加入了矽膠薄膜設計，以解決蝴蝶式鍵盤的固有問題。儘管已改良不少，仍然有部份用家的鍵盤發生故障，Apple早前也公開向這批「少數」用家的不快體驗致歉，並延伸維修服務。

提供門市服務加速免費維修，當然算是改善服務的措施，相信很多MacBook用家樂見其成；但同時亦有不少人仍在使用陳年舊款機，不敢升級他們的MacBook。因為舊Keyboard（傳統鉸剪式鍵盤）畢竟比近年的蝴蝶式鍵盤更可靠穩陣。似乎要等到Apple開發出完全重新設計​的鍵盤，這批保守的果粉方敢投入新型號懷抱吧。

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