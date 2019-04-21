Pixel 3 用家壞機求退款、Google 實行「壞一賠十」？！

科技產品功能雖多，但越精密的機器都總有機會損壞，如果閣下不幸「中獎」，在保養期內大家的做法都是求退款或換機。 國外一位 Google Pixel 3 的用家就不知是幸運還是不幸，早前手機故障之後要求 Google 方面退款，但錢就遲遲未收到，反而 Google 卻為他速遞了總共 10 部的 Pixel 3 新機。

這位「幸運」的 Pixel 3 用家 Cheetohz 早前在 Reddit 上發帖，稱其使用的白色機身 Pixel 3 早前出現故障，它依正常渠道將壞機送回 Google、尋求退款，並另外訂購了一部「Not Pink」粉色的 Pixel 3。



但 Google 內部的管理顯然相當混亂，Cheetohz 在等待了一段日子以後，只獲得該部壞機的＄80 美元稅款退還，但整機售價的＄900 美元卻遲遲未有到帳；另一邊廂，Google 又搞錯了原本只購買 1 部 Pixel 3 的單、為 Cheetohz 送來了總共 10 部全新的 Pixel 3，總值＄9000 美元，遠遠超過他原先要求的退款總額。

「Google，我有你的手機，你有我的錢，來解決問題吧」

就美國法律而言，Google 不能要求￼ Cheetohz 退還多收到的 9 部手機，然而Cheetohz 之所以在 Reddit 上發文，就是想要「做對的事」、將多出的 9 部 Pixel 手機還給 Google，條件只有一個：將＄900 美元的退款辦妥。

Cheetohz 在 Reddit 上的帖文當然引起莫大迴響，亦理所當然地吸引到了 Google 注意。根據最新的 Reddit 回應顯示， Cheetohz 要求的＄900 退款已經匯至他的 Google Fi 帳號，而 Cheetohz 亦會在日內將 9 部 Pixel 3 全數退還，也算是個大團圓結局吧？

Cheetohz 要求的＄900 退款已經匯至他的 Google Fi 帳號

資料來源：Android Police、Reddit