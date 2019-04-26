Sony Xperia 1 香港試玩　人眼追焦影片手動對焦拍攝功能速試

Sony Xperia 1 將於香港推出，不過在剛舉行的試玩會當中，大家最想知道的發售日期同定價，官方就無暫時無可奉告！既然無發售日同定價，記者就會大家搶先測試 Sony Xperia 1 加入光學防震、人眼追焦及影片專業式手動對焦等的全新拍攝功能。

Sony Xperia 1 是廠商有意省招牌的作品，雖然現時市場上最強的拍攝手機，基本上清一色使用 Sony 的鏡頭及感光元件，不過 Sony 自家的手機在使用同一批鏡頭元件時，效果一直不算理想；究其原因，Sony 指一直得不到相機部門的協助。今次 Xperia 1 破天荒得到 Sony 相機部門的協助，效果如何？記者即刻為大家在試玩會進行現場速測。

Sony Xperia 1 配備 6.5 吋 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED 屏幕，窄長的機身手機不俗。（區慶威攝）

Sony Xperia 1 機身全面睇（按圖放大）

首先，Sony Xperia 1 是全球首次加入人眼追焦效果的手機，以往一般只有專業級單鏡反光機及一般 DC 相機設有這項功能，Xperia 1 在加入人眼追焦之後，就算使用長焦距鏡頭拍攝人物，亦不容易出現走焦情況。另外，Sony Xperia 1是第一部在主鏡頭加入 OIS 光學防震的 Sony 手機，要強調主鏡頭的原因，是因為 XA2 Ultra 的前鏡其實是支援 OIS 的。Xperia 1 主鏡及長焦距鏡同樣設有 5 軸光學防震，而廣角鏡則未設有相關功能。

人眼追焦效果會自動辨認拍攝中人物的眼球，就算使用長焦距鏡一樣不易走焦。要關閉有關功能，可以點介面右上角的人眼追焦圖示。（截圖）

另外，Xperia 1 預載 Cinema Pro 軟件，可以作專業式影片拍攝，其中一項功能，是利用 Xperia 1 觸控屏幕介面上的操作列，模仿專業攝影機以鏡頭環作手動對焦，可以輕易操作前後層次不同景深對焦及故意的失焦，滿足不同影片拍攝效果的需要。

Sony Xperia 1 使用 Cinema Pro 作手動對焦操作（按圖放大）

另外最重要的一點，Sony Xperia 1 今次在拍攝功能上軟硬件配搭效果不俗，相片質素跟現時幾台 DxOMark 前列手機接近，一改以為使用最強硬件但效果一般的情況。其中 3 鏡頭模組分別為 1200 萬像素 ½.6 吋 f/1.6 26mm 支援雙像素 PDAF 對焦的主鏡頭、1200 萬像素 1/3.4 吋 f/2.4 52 的 2X 光學變焦鏡頭，及 1200 萬像素 1/3.4 吋 f/2.4 16mm 超廣角鏡；另外配備 800 萬像素 ¼ 吋 f/2 23mm 前鏡頭。

Sony Xperia 1 拍攝測試（按圖放大）

+ 2

Sony Xperia 1 配備 Snapdragon 855 處理器，設有 6GB RAM + 128GB ROM，另外使用 nanoSIM + nanoSIM/microSD 插槽，使用 6.5 吋 3840 x 1644 OLED HDR 屏幕，發售日及定價依然未有公布，大家可以留意《香港01》在之後幾星期的更進報道。

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