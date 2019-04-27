iPhone 用得到八達通？香港人喜訊 WWDC 傳 Apple 開放 NFC 功能

iPhone 若果可以使用八達通，對於一眾用戶來說應該是一大好消息。蘋果每年都有重大發布的 WWDC 2019 將會在 6 月初舉行，近日流出的新消息，指 iPhone 將會進一步開放 NFC 功能，其中更與八達通所用格式有關！

iPhone 有機可以用八達通？其實最近幾代 iPhone 已經支援 NFC 功能，不過 iPhone 手機卻未能像 Android 手機一樣，透過 NFC 閱讀自己的八達通資訊，更遑論以八達通 SIM 卡一類直接拍卡入閘。WWDC 2019 將於 6 月初舉行，9to5Mac 及 Engadget 就整合了近期 iOS Beta 測試版及開發者論壇中的新功能並作出預測，其中 NFC 功能將會進一步對開發者，支援更多功能。

現時 iPhone 若想閱讀八達通卡，必須配合外置的 Sony NFC 讀卡器使用。（資料圖片）

如無意外，Apple 將會在 WWDC 2019 起，對開發者開放 iPhone 的 NFC 功能。開發者將可以利用 iOS 裝置，閱讀 ISO 7816、FeliCa 及 MiFare 系統的標籤。其中 ISO 7816 現時為不少公司、學校及住宅屋苑門卡所應用的系統，MiFare 在不少國家、地區用於車票系統（包括港鐵的單程票），至於 FeliCa 系統，則是大家熟悉的八達通所採用的 NFC 制式。

iPhone 支援閱讀 FeliCa 系統可支援功能（按圖放大）

雖然 iPhone 短期內未必可以像日本的 Suica 卡一樣將八達通卡直接加入到手機當中，不過像 Android 一樣閱讀八達通卡餘額，應該是很大機會出現的新功能。（Apple）

開放有關功能之後，八達卡雖然未必可以像日本的 Suica 西瓜卡一樣，直接加入到 iPhone 當中使用（其實只要八達卡願意，這個功能技術上是可以做到的）。不過在開放上述功能之後，iOS 版八達通 App 理應可以像 Android 手機一樣，閱讀八達通卡上餘額，這個功能對於不少上班一族來說，特別是近期用於申請交通津貼上更加非常實用，是一個 iPhone 用戶一直期待的功能。

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