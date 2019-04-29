Android 版 Google Chrome 瀏覽器　將追加 Dark Mode 顯示模式

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Google Chrome 的 Android 版將會在未來數周迎來更新，用戶只要輸入特設指令碼，便可以啟動 Google Chrome 的 Dark Mode 顯示模式。（文：黎生）

坊間自從了解到 Dark Mode 顯示模式兼備護眼及慳電功能後，多款 Apps 均陸續加入這項顯示功能。最近 Google 為 Android 版的 Chrome 推出 74.0.3729.112 更新，正式為用戶帶來這項值得使用的顯示模式。不過即使用家將 Chrome 升級至 74.0.3729.112 版本，但因為相關功能依然隱藏在設定功能之外，用家需要自行啟動才行。

要找到 Chrome 的 Dark Mode 顯示模式相當簡單，用家只要在 URL 欄位上輸入「chrome://flags/#enable-android-night-mode」，再於「Android Chrome UI dark mode」中選擇「啟動」，並重新啟動 Chrome，便可以在 Chrome 的設定內找到 Dark Mode 顯示模式及進行設置。


不過目前香港 Play Store 目前只提供 Chrome 73.0.3683.90 版本，想用 Dark Mode 的香港用戶或需要稍作等待了。

來源：GSMArenaGadgetHacks

Oppo Reno 10 倍變焦版玩語言偽術？實際焦距不足 10x
曾指出 Samsung Galaxy Fold 易損壞 iFixit 今抽起有關拆解報告
Sony Xperia 1 香港試玩　人眼追焦影片手動對焦拍攝功能速試
小米有「創意」！成功取得「凸」字外型專利
iFixit 拆解 Galaxy Fold：設計差致塵粒入機、超易壞！？
Nokia 9 PureView 屏下指紋　更新後出現嚴重問題
Samsung Galaxy Fold 開賣日全球延期　官方正式公布最新安排
Huawei Mate X 摺芒手機不延期！預計 6 月正式發貨

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票
按此瀏覽武博專頁

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。