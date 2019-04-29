Android 版 Google Chrome 瀏覽器　將追加 Dark Mode 顯示模式

Google Chrome 的 Android 版將會在未來數周迎來更新，用戶只要輸入特設指令碼，便可以啟動 Google Chrome 的 Dark Mode 顯示模式。（文：黎生）

坊間自從了解到 Dark Mode 顯示模式兼備護眼及慳電功能後，多款 Apps 均陸續加入這項顯示功能。最近 Google 為 Android 版的 Chrome 推出 74.0.3729.112 更新，正式為用戶帶來這項值得使用的顯示模式。不過即使用家將 Chrome 升級至 74.0.3729.112 版本，但因為相關功能依然隱藏在設定功能之外，用家需要自行啟動才行。

要找到 Chrome 的 Dark Mode 顯示模式相當簡單，用家只要在 URL 欄位上輸入「chrome://flags/#enable-android-night-mode」，再於「Android Chrome UI dark mode」中選擇「啟動」，並重新啟動 Chrome，便可以在 Chrome 的設定內找到 Dark Mode 顯示模式及進行設置。





不過目前香港 Play Store 目前只提供 Chrome 73.0.3683.90 版本，想用 Dark Mode 的香港用戶或需要稍作等待了。



來源：GSMArena、GadgetHacks

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