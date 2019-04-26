小米有「創意」！成功取得「凸」字外型專利

小米剛剛成功取得的手機專利設計相當有「創意」，為了讓手機有更理想的全屏效果，將採用「凸」字設計，將聽筒及自拍鏡置於突出處，讓人看到外型就啼笑皆非。（文：黎生）

全球廠商花盡心思，為了讓手機有更理想的全屏效果。近日，坊間發現小米亦不甘後人，成功取得全新全屏手機的的設計專利。但細看專利圖，卻讓人有種啼笑皆非的感覺。從小米新專利圖中所見，此新手機將採用「凸」字設計，並將聽筒及自拍鏡置於上半突出處，使手機屏幕能佔據整個下半部，外型相當搞笑。

就這設計專利，小米還相當認真地提供了四個不同版本，讓前置雙鏡及聽筒安放在不同的位置上，包括平排、上下對稱但對手機的古怪造型並沒有太影響。到底在實際使用時這款設計是否實用，實在不得而知。

小米除了成功取得「凸」字外型專利外，還同時取得滑屏前置三攝的專利；由於手機造型與 MIX 3 頗為相近，故這專利有可能在 MIX 4 上正式應用。

小米滑屏手機或將會備有前置三鏡頭

資料來源：TigerMobile