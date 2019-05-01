Instagram正式屏蔽照片讚好禁呃Like望用戶多互動？IG女神點算？

Instagram正式決定隱藏所有照片和影像的公開讚好數字！IG女神們好快無得再呃Like？早前已有消息指IG有意屏蔽照片及影Like數，只有發布者可看到不再對外公開顯示。如今，官方正式開始這個行動，此措施由加拿大率先試行，對香港用家來說是否好大打擊？

早前報道過香港程式愛好者Jane Wong發現Instagram暗中進行「屏蔽Like數」的功能測試，並表明Instagram希望「你的追隨者專注於你所分享的內容，而不是你的帖文有多少個Like」。在Facebook剛舉行的2019 F8開發人員大會上，Instagram證實有關測試，並透露將於下星期起與加拿大IG用戶合作進行該測試。​

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香港編程愛好者Jane Manchun Wong發現Instagram近日進行隱藏照片公開Like數的新功能測試，並表明Instagram希望「你的追隨者專注於你所分享的內容，而不是你的帖文有多少個Like」。（Jane Manchun Wong Twitter截圖）

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019年4月18日

Instagram打算從所有照片和影片取消讚好總數。不論是Main Feed、用戶Profile還是永久鏈結的頁面，都不會再顯示這些媒體的Like數。雖然媒體帖子的原上載者仍可查看自己每個Post的Like數，但其關注者將無法看到。Instagram正就此進行測試，希望人們專注於用戶分享的照片和影片，而不是某個Post有幾多人Like。

單身女與閨蜜去旅行、打扮自己放到社交網站「呃Like」，也是為了得到認同的消費行為。（《閨蜜2》劇照）

目前尚未清楚Instagram會否在加拿大以外的地區試行隱藏Like數，因此香港區隨時都會「殺Like」。有分析認為，隱藏Like數的好處是促進用戶在社交媒體App上的互動（Engagement），使用戶更加善用Comment欄。似乎不同社交平台都想擺脫Like數的制肘，制止「跟紅頂白」、瘋狂出Post呃Like「刷存在感」等網絡成癮現象，使用戶之間能夠更積極、健康地對話。

1. 拍照為呃like：會為分享一張照片，花很多時間於食物擺盤和美圖上，希望吸引更多人的目光。（《奶酪陷阱》劇照）

但吊詭的是，Instagram想淨化平台的理想也許陳義過高。畢竟很多人玩SNS某程度上是為了滿足虛榮心（也是人之常情），公認和即時見到的讚好支持是出Post的重要推動力。要是Instagram無得再呃Like，可預期​會有不少用戶會棄坑，過檔到其他有得呃Like的平台。

再者，沒有公開Like數數據支持，網紅或KOL便反映不到即時人氣（買Like也沒有用了，因為得自己看到），或許要更熱情地回應追隨者的留言才能維持影響力，做KOL門檻更高，「網紅經濟」面臨轉型。以IG為基地的品牌或廣告商也許需要調整宣傳策略，以增加互動次數為目標，換言之是想方設法鼓勵網民留言。這會否演變成另一方式的譁眾取寵？暫時亦屬未知之數。

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