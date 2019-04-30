小米藍牙耳機 Air評測：超平價四百幾拍得住AirPods

小米藍牙耳機 Air 原則上就是 Apple AirPods 的「致敬」作品，不過除了外型設計神似之外，這一對定價 $469 的全無線藍牙耳機，確實有著可以跟 AirPods 一拼的實用性、方便度，絕對是貫徹小米品牌「致敬」Apple 得來又高性價比的傳統。

小米藍牙耳機 Air 不論在外型設計、操作到功能上，明顯是一對誠心向 AirPods 致敬的全無線藍牙耳機作品。對比起市面上其他品牌的全無線藍牙耳機，AirPods 有著通話清晰、可以左右耳輪流單獨配戴、連接穩定等的優點，再加上推出的時候定價相對比當其時其他全無線藍牙耳機更抵玩，難怪兩年下來近乎佔領大半個市場。

小米藍牙耳機 Air（左）在設計上明顯「致敬」AirPods，不過就連功能特點都一一收錄。（區慶威攝）

而 AirPods 以上的優點，你基本上可以在小米藍牙耳機 Air 全數找到。雖然設計語言上有些微差別，但小米藍牙耳機 Air 在操作上，一樣可以像 AirPods 一樣，在通話或者平常使用中，隨時將其中一邊除下放回充電盒中，亦可以中途替換左右耳機使用而保持連線，這一項 AirPods 的主要賣點，並非每一款全無線耳機可以做到，而小米藍牙耳機 Air 在使用上就 AirPods 一樣暢順。

小米藍牙耳機 Air 連充電盒重 58g，方便攜帶。（區慶威攝）

另外，不論是使用 Android 或者 iPhone，大家都可以使用小米藍牙耳機 Air 的右耳，輕觸兩下去播放/暫停音樂，另外左耳輕觸兩下，就可以使用 OK Google 或者 Siri 語音助理。對於曾經使用過 AirPods 的朋友來說，應該不難適應。小米藍牙耳機 Air 跟 AirPods 最大的分別，在於前者仗用入耳式設計，用戶除了可以自己更換耳膠之外，更重要的是，使用開放式設計的 AirPods 並非每一個用戶都可以安穩配戴，這一點小米藍牙耳機 Air 似乎比 AirPods 更有優勢。

小米藍牙耳機 Air 全面睇（按圖放大）

小米藍牙耳機 Air 必須使用充電盒機側的按鍵作配對，另外使用 USB-C 充電，不會出現 microUSB 耳機因電流過低無法以流動電池充電的情況。（區慶威攝）

而在通話上，小米藍牙耳機 Air 跟 AirPods 一樣，在一個比其他同類耳機更出眾的水平。其中一個原因，跟小米藍牙耳機 Air 採用跟 AirPods 類似的設計有關，耳機分別在頂部及底部設有收音咪，可以過濾背景聲的同時，向下延長的機身更可以充當天線部分，令耳機藍牙連接更加穩定。不過記者在比較嘈雜的交通工具上致電朋友，對方收聽似乎還是有點困難，不過在一般室內環境、商場等不算太過嘈雜的地方使用，小米藍牙耳機 Air 的表現依然比大部分全無線耳機出色。

小米藍牙耳機 Air 跟 AirPods 比較（按圖放大）

小米藍牙耳機 Air（左）的充電位比 AirPods 稍大及更厚。（區慶威攝）

不過，小米藍牙耳機 Air 在音感上就比 AirPods 稍遜，雖然低頻表現扎實， 中頻亦層次分明，不過高頻穩定之餘，相比 AirPods 來說中及高頻就稍嫌不夠清脆。記者自己有朋友近來遺失了第一代 AirPods 中的其中一隻，後來以小米藍牙耳機 Air 作替代品，朋友似乎非常滿意，記者跟對方通話，亦不過通話質素有很大影響。考慮到小米藍牙耳機 Air 定價只是 $469，難怪多次到貨都很快售罄。其實小米官方店之外，大家亦可以考慮某橙色連鎖店，同樣有提供這款耳機的一定數量現貨。

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