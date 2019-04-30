Motorola 摺機 RAZR 2019 包裝及配件疑似曝光

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Motorola RAZR 2019 將 RAZR 手機的經典造型與嶄新的摺屏科技結合，甫一流出就讓很多用家熱切期盼。最近坊間更流出了 Motorola RAZR 2019 的包裝設計及配件圖，不但讓坊間更期待手機正式登場，亦讓大眾進一步確認手機的外型設計。（文：黎生）

Motorola RAZR 2019 採用直立式包裝設計，成而功貫徹手機的型格造型。當中可以看到除了手機外，還有電源綫、耳筒、USB Type-C 至 3.5mm 轉插、手機保護套、火牛等。另外，外媒更聲稱隨機附有無綫充電底座，但筆者卻覺得只是普通的支架而已。

另外，流出的圖片中更可以確認 Motorola RAZR 2019 的摺屏將採用「葫蘆」形的垂直摺屏，以安置手機摺合的鉸位。到底這設計會不會影響用家體驗，還待推出後實試。

資料來源：The Verge、Slashleaks

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