Apple向高通支付天價和解費！6年5G使用權夠起港珠澳人工島？

一個道歉值幾錢？可以是一句免費的「對不起」，可以是一座人工島。4月中Apple和美國晶片生產商高通 （Qualcomm）在對薄公堂前達成和解協議，結束兩間公司兩年來圍繞高通專利許可費的糾紛。然而和解金額一直保密。高通剛於2019年Q2財務報告發表首季業績，可找到該筆天價款項的一點端倪。

Apple和高通的5G晶片專利費用爭執，在4月中以庭外和解的方式提早落幕。全球訴訟停止，結束雙方圍繞高通專利許可費長達兩年多的糾紛。據Bloomberg報導，Apple認定Intel不斷延遲推出的5G智能手機解調器（Modem）未及於下一代5G iPhone中使用，因此逼使Apple及早跟5G晶片在美國目前唯一的供應商高通和解。高通預計從兩間公司的和解協議中獲得45至47億美元（約港幣351至367億元）的超巨額和解費。

高通為美國發展5G新一代無線通訊技術的領頭公司 （視覺中國）

351億港元是宇宙級天文數字，足夠興建港珠澳大橋人工島有餘（2011年立法會就「港珠澳大橋人工島填海及口岸設施」工程撥款紀錄為304.339億元）。然而此筆款額只屬Apple一筆過付款和抵銷債務。當中約有12.3億美元為有限期的高通5G晶片專利授權費。如Apple在限期過後欲於流動裝置中繼續運行高通5G晶片，便須再向高通續購專利許可。而持續使用高通5G晶片的確切金額，尚未明朗。

Apple今次之所以「跪低」，相信是基於Intel的5G手機解調器發佈遙遙無期，又或者事前得知Intel撤出5G智能手機解調器市場的計劃。由於Intel將放棄所有智能手機5G晶片業務，包括最初計劃於2020年推出的產品，高通將獨佔北美5G流動晶片技術市場（基於美國政府壓力，相信華為作為另一主要5G晶片開發商，目前很難打入北美）。Apple要在後繼的iPhone中使用5G，便要跟唯一服務提供者高通妥協。據知，該筆和解費已包含長達6年的全球高通專利使用權，其中又包括續期兩年的選項。

蘋果在5G智慧手機領域似乎要失去話語權。（視覺中國）

高通行政總裁Steve Mollenkopf於發言中表示對於跟Apple達成多年的協議感到滿意，又期待繼續支援對方這位顧客。據CNBC報導，Apple現時約有2,254億美元（約港幣17,581.2億元）現金儲備在手，雖然對高通妥協了，付出45億美元也只屬九牛一毛？

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