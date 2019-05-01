Nubia 新電競手機「紅魔 3」終極降溫招數：安裝實體風扇！？

撰文：蔡浩騰
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電競遊戲類手機，算是近年比較新品種的手機種類，這些手機除了要有高強的運算能力，還要有專用配置將遊戲途中產生的熱量排走。而除了液冷、外置風扇等手段，最近又有廠商有新突破 － Nubia 紅魔 3 就將風扇作為原生配置放入手機內。
ZTE 中興旗下的副品牌 Nubia，日前就發表了一部電競遊戲專用手機紅魔 3，採用了目前市場最強的 Qualcomm Snapdragon 855 處理器、最高配置 12GB RAM 以及 5000mAh 大容量電池，又加入了機側的觸控鍵讓手機遊戲當 L、R 鍵使用。
為了應付手機遊戲時的高熱，Nubia 紅魔 3 除了內置有於電競手機內常見的液冷銅管之外，更加設了專用的散熱風扇將熱力帶到機外。據 Nubia 方面的資料指，紅魔 3 內置的風扇最高轉速可達 14,000rpm，可以將散熱能力提升 5 倍之多，但同時不產生太煩人的噪音。
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紅魔 3 的鏡頭為 4800 萬像素，官方指它最高可以支援拍攝 8k 高解像度影片，但這應該就非電競手機的主要賣點啦
Nubia 紅魔 3 將會在 5 月 3 日在內地市場開售，定價 3199 人民幣起，對比目前香港市場的其他選擇更為平價，但 Nubia 品牌在香港一向沒有行貨，故想要入手的朋友可能要留意一下其他店鋪的水貨渠道了。
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