勁量「磚頭」 18000mAh 電池手機　眾籌失敗無人想買但推出有望？

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勁量 Energizer P18K Pop 配備 18000mAh 超巨型電池，而且設有智能電話功能的「尿袋」流動電源，在 MWC 2019 展出旋即憑極「突出」的 18mm 厚度，成為當時最矚目的展出產品。可惜，多人留意不代表大家願意畀錢，這台 P18K Pop 最近在 Indiegogo 上眾籌，最終失敗收場。

勁量 Energizer P18K Pop 這一台在「尿袋」加入流動電話功能的超創意產品，在 MWC 2019 展覽期間，成功跟 5 鏡頭的 Nokia 9 PureView、可摺疊屏幕的 Huawei Mate X 平分秋色，成為全球注目的新產品。

勁量 Energizer P18K Pop 在 MWC 2019 首次登場，「突出」的厚度令手機成為全場焦點所在。（香港 01 特約）

不過注目歸注目，市場賣不賣帳又是另一回事，似乎勁量自己都心裡有數，所以不急於第一時間自己生產，而是讓法國網絡商 Avenir Telecom 先在眾籌網 Indiegogo 試試水溫。結果，這一台在 MWC 2019 備受注目的新產品，「竟然」在 Indiegogo 獲得慘淡收場。P18K Pop 的眾籌項目在 4 月 30 日正式結束，結果在只有 11 位朋友支持眾籌的情況，項目以目標價港幣 $9,413,020 的 1%，僅 $117,702 失敗告終。

勁量 P18K Pop 在 Indiegogo 的眾籌，以僅 1% 的眾籌金額慘淡失敗告終。（截圖）

勁量 Energizer P18K Pop 18000mAh 尿袋電話睇多次（按圖放大）

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雖然眾籌失敗，不過並不代表大家最後會跟這台渾身是勁的勁量 P18K Pop 緣慳一面。Avenir Telecom 在 Indiegogo 的頁面先向所有支持該項目的用戶致謝，並向以付款支持的朋友提供退款安排。Avenir Telecom 表示將會改進 P18K Pop 的設計（例如厚度），並相信市場上愈來愈多用戶對配備大電池的智能手機感到興趣。似乎在試水溫之後，勁量 Energizer 及 Avenir Telecom 將會以其他方式，將 P18K Pop 正式推出市面。

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