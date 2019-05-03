傳Samsung S10 5G無故起火爆炸？有圖有真相？官方解釋原因…

Galaxy Note 7事件過了兩年多後，Samsung手機又再發生爆炸？Samsung Galaxy S10 5G是世上首部5G智能手機，為南韓新開通的5G網絡而設，4月5日推出起已賣了超過廿萬部。只是好景不常，有韓國用家在網上圖文並茂貼出幾張S10 5G燒毀的照片，指手機無緣無故地自燃。當然，Samsung已將肇事手機回收，進行檢查，也解釋了可能的起火原因（下面會提到）；但看來，Samsung又再跌入安全風險的重重疑雲中了。

Samsung Galaxy S10 5G疑似自燃！S10 5G售價高達1,200 美元（約港幣9,360元），在硬件規格方面破了多個紀錄。除多達六鏡的配置，亦有S10系列中最大螢幕（6.7吋），還是電池容量最大的Samsung手機，高達4500mAh。披露驚慄燒焦手機慘況照片的28歲李姓男網民，聲稱於上月19日購買了肇事S10 5G電話 。到了25日，他將手機放在戶外工作枱時，它突然冒煙、起火自燃。因為情急拿起之際，因為手機實在太熱，他受驚而失手將它掉在地上。

Galaxy Note 7的電池設計及生產步驟上出現的問題，是Note 7爆炸及自燃的主因。（Samsung Mobile）

李姓網民強調他沒有對該部Galaxy S10 5G做出導致著火的危險行為，完全不明白手機為何燃燒起來。據知當時他將手機放在桌上，突然間聞到有陣焦味，之後就看到它迅速冒煙。「我有嘗試拿起手機，但它太燙了，我不得不丟到地上。」李網民說，手機內部嚴重燒毀，已經無法修復資料。

要是你還存疑，可看看李男上傳的恐怖慘況照片再思考。圖中可見整部Galaxy S10 5G手機傷痕累累，螢幕幾乎完全剝離，龜裂成多塊，大片面積燒成金黃色。玻璃背蓋近七成碎裂溶化，焦黃痕跡也很明顯。

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據稱著火自焚的Samsung Galaxy S10 5G手機，玻璃背蓋近七成碎裂溶化，焦黃痕跡也很明顯。

李網民將部手機送到Samsung售後服務中心，初步檢查後Samsung職員指手機「有外部損傷的痕跡」，要求事主留下手機作進一步檢查。Samsung管理人員回應指，授權維修中心回收手機後分析過外觀，又進行了X光及斷層掃描。結果顯示肇事手機背蓋上有放射狀裂紋，電池位置還黏有推測是木質的異物，如此損傷可能是「外部碰撞所造成」。

由於Samsung方面並未發現任何產品不良或缺陷的狀況，難以正確判斷該手機究竟受到何種傷害。只能推測著火是由「電池受到強力衝擊所引發」。如此說辭似在暗示起火是用家使用不當之責任，而不是手機內部問題所致，拒絕賠償李網民。「難道自燃那一瞬間，我還必須好好捉住手機嗎？每個Galaxy用家整跌手機的話，都會這樣爆炸嗎？」他不滿地說，強調只在S10 5G燙手時把機掉在地上。

假設李氏證言屬實，就此推算即使手機表面有任何撞擊損傷，都是在燃燒開始後發生。​​



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Samsung在兩周後將燒毀手機原封不動寄回予李姓網民，並無換貨或退款意向。李氏表明因為是次Samsung售後服務欠佳他不滿，他才在網上將披露事件。稍後他會繼續跟進，尋求解決方案。

Samsung Galaxy Note 7兩年多前曾發生「連環爆炸案」。官方承認是手機電池設計上的缺陷，導致機組容易過熱甚至著火，已賠償受影響用家。是次S10 5G手機自焚事件到底是外力破壞導致，還是手機電池再度設計不良引發？且看有沒有繼續發生類似事故，方能判斷是個別意外還是整條產品線的問題。不論如何，Samsung正值多事之秋，原定4月26日在美國發售的Galaxy Fold摺機，因傳出摺疊螢幕有破裂、突起和畫面閃爍等狀況而要延後上市，以作進一步改善。

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