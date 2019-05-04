Google 強化私隱管理、用家可設定「活動數據」保存期限

Google 最近為回應坊間就其過度掌握用戶私隱的指控，日前宣布將會強化「位置」及「活動數據」，讓用戶可以選擇於自定時間內刪除資訊，確保 Google 不會儲存過度有關用戶的動向，以保障用戶的私隱。（文：黎生）

眾所周知，只要使用 Google 服務，Google 便可以掌控你的一切活動資訊，包括位置、曾經瀏覽的網頁及 YouTube、出席過的活動等等。舉一個實例就是 Google 可以詳細重塑你 10 年前任何一天的活動路徑，而你根本就早已忘記得一乾二淨，誇張地說是 Google 甚至比你更了解你的活動情況，故坊間一直有聲音要求 Google 正視問題，雖然好多人已接受用數碼科技便要被某程度的「監控」。

只要容許 Google 進行記錄，用家可以隨時找回早已遺忘了的活動路徑；優點是便於回憶，但並不是人人樂於讓 Google 掌握這麼多個人資訊。

早前 Google 為用戶提供刪除數據選項，亦可以關閉相關功能，但一來要求用戶定期刪除確是擾民措施，其次若關閉記錄又會使服務體驗變得更差。為了解決問題，Google 日前宣布將會推出新功能，容許用戶自行設定保存「位置」及「活動數據」3 個月或 18 個月，只要一過期限即便自動刪除相關記錄，使用戶既可以有一定的私隱保護，亦可以繼續享有 Google 服務所帶來的便利。

雖然相關服務尚未正式推出，但 Google 已對外作出示範。用戶只要登入帳號，並前往「我的活動」，便可以選擇自動於 3 個月或 18 個月後將記錄刪除。此外，Google 依然保留了手動刪除選項，以配合不同用家的實際使用需要。

資料來源：Google