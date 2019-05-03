【IZ*ONE】超人氣女團IZ*ONE台灣首度開唱　6月下旬盛大演出

【IZ*ONE】今天釋出亞洲巡迴演唱會預告海報，讓粉絲們引頸期盼。預告海報中以12種顏色為概念，象徵每位團員的無限能量。

IZ*ONE（韓語：아이즈원；日語：アイズワン）是由韓日合作選秀節目《PRODUCE 48》最終決選出線的12名成員所組成，成員依節目名次排列為JANG WON YOUNG（張員瑛） - MIYAWAKI SAKURA（宮脇咲良） - JO YU RI（曺柔理）- CHOI YE NA（崔叡娜） - AN YU JIN（安宥真） - YABUKI NAKO（矢吹奈子） - KWON EUN BI（權恩菲） - KANG HYE WON（姜惠元） - HONDA HITOMI（本田仁美） - KIM CHAE WON（金采源） - KIM MIN JU（金玟週） - LEE CHAE YEON（李彩演）。團名「IZ*ONE」中的「IZ」代表12名成員，「ONE」代表一體，意思是以全世界粉絲為中心運轉的12色星球，12名少女合為一體的瞬間。出道作《COLOR*IZ》，主打歌《La Vie en Rose》官方MV觀看次數突破YouTube千萬大關。《COLOR*IZ》也在全亞洲銷售成績亮眼。

迷你二輯《HEART*IZ》，在四月發行，首週熱銷132,109萬張，創下韓國女團專輯發行首週最高銷售紀錄。主打歌《Violeta》也在台灣、香港、泰國等地的iTunes Top Song榜獲得冠軍，《Violeta》也在韓國音樂節目《THE SHOW》及《Show Champion》、《M Countdown》、《Music Bank》拿下七座冠軍盃。

今天釋出亞洲巡迴演唱會預告海報，讓粉絲們引頸期盼。預告海報中以12種顏色為概念，象徵每位團員的無限能量。超人氣GLOBAL團體也將首度來台開唱。IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME]in TAIPEI將在2019年6月29日(六) 在新莊體育館盛大演出。IZ*ONE的粉絲朋友們，記得趕快先請好假，一起來感受IZ*ONE的現場魅力吧！

超人氣女團IZ*ONE台灣首度開唱（海樂影業）

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】

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