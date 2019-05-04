災難不斷！《Anthem冒險聖歌》更新延後、難度＋配對問題影響體驗

《冒險聖歌Anthem》自 2019 年2月22日於各大平台推出後可說是災難不斷，一度造成大量 PS4 主機自行強制關機外，遊戲本身的內容也有不少問題，劇情內容過於薄弱外，打寶相關的體驗也因掉寶率和難度設定問題而感受不佳，對於第一時間入手的玩家可說是場噩夢。

「Anthem推出至今是否有好轉的現象？」就近期的官方動向來看可以說是沒有，因為官方已將不少原先所公布的《冒險聖歌》未來規畫排程全面延後，其中包含了專精系統、公會和二階段傳奇任務等重點內容，還有官方視為賣點之一的「大災變（Cataclysm）」也一併延後，且也並未給予明確的推出日期。這些更新內容都是許多玩家視為《冒險聖歌》救星般的存在，因此未來規畫的延後變更對遊戲社群來說是個相當重大的打擊。

而遊戲本身的獎勵和難度設計至今也並未修正，高難度的活動或是關卡所花費的時間成本較高，但其所給予的獎勵與低難度相比並未有明顯的差異，有玩家便指出新推的副本在GM3高難度的狀況下可能會花上30到40分鐘的時間才能通關，而用同樣的時間去挑戰難度較低的GM1可在同樣的時間內通關2到3次，而兩個難度所給予的戰利品也並未有明顯的差異。

不管是低難度還是高難度打到的都是垃圾，那又何必花時間去挑戰高難度關卡？（gamebase）

該項問題也開始惡化影響到遊戲的配對系統表現，玩家開始發現以效率和利益層面考量來看，整個遊戲唯一值得花費時間去挑戰的只剩下GM1難度的舊副本「怒火之心」，導致許多玩家都拋棄了其他副本和每日傳奇任務等項目，而嘗試挑戰其他內容或是副本的玩家都開始遇到隊伍組不滿人的狀況，開始嚴重影響到遊戲整體的體驗。

雖然在過去已出現過不少遊戲起死回生的案例，但《冒險聖歌（Anthem）》目前的走向對玩家來說並不像是一款能夠重返榮耀的作品，開發團隊至今依然聚焦在修正遊戲的各項Bug上，但對玩家來說遊戲的整體設計才是問題所在，開發團隊宣布閉關進行大改的作法或許還能夠獲得多數人的支持，但如果持續的將重點擺在修正遊戲內的各項Bug，恐怕只是在消磨僅存玩家的耐心，也會慢慢的將遊戲推進棺材。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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