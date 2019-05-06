iPhone、Android 打機免煩擾！一鍵設定遊戲模式關閉煩人通知

用 iPhone、Android 打 PUBG，就算豬隊友都唔驚，最怕在刺激戰場中突然收到無謂訊息通知，累你畀人一槍爆頭真係無仇報。其實近日一堆電競手機早已經設有遊戲模式，可以將所有通知靜音。但 iPhone 用戶以及其他 Android 有無辦法？大家可以試試以下秘技！

iPhone 以及一般 Android 手機，雖然並未像 ROG、Razer Phone、黑鯊手機或者 Galaxy S 系手機一樣，預載遊戲模式，幫助大家打機時封鎖訊息更新的騷擾，不過只要通過簡單設定，大家一樣可以製作自家的遊戲模式，打 PUBG 準備食雞之際，可以封鎖通知毋懼騷擾。

打 PUBG 準備食雞，有訊息通知「偷襲」實在慘過有豬隊友。（截圖）

其中 iPhone 沒有遊戲模式應該是眾所周知的事，一般的 PUBG 玩家應該都試過在緊張關頭被朋友的 message 打擾的苦況。其實 iPhone 的朋友可以使用 iOS 12 開始新增的「螢幕使用時間」功能。

iPhone「螢幕使用時間」功能暗黑用法製作遊戲模式（按圖放大）

+ 3 + 2

「螢幕使用時間」原本是讓大家（特別是家長）限制 iPhone 在特定時間不可以使用某部分 Apps（主要是限制小朋友玩遊戲），不過正正因為其「停用時間」功能可以封鎖來電之外的任何通知，大家就可以利用「停用時間」配合「總是允許」兩項功能，將遊戲加入到「總是允許」當中，並利用「停用時間」，去限制其他 Apps 的訊息通知。大家可以在「停用時間」中，設定一個大約覆蓋自己進行遊戲的時間，那麼就算完成遊戲後忘記將「停用時間」關閉，都可以因應設定的時間回復收取通知。

使用「請勿打擾」封鎖來電（按圖放大）

另外，若果大家想連來電也一併封鎖的話，在開啟「停用時間」外，更可以在「請勿打擾」中啟用勿擾模式，只要在「允許通話來自」中選擇「沒有人」，就任何的來電都沒有辦法可以阻止你食雞。當然，記者比較建議大家選擇「常用聯絡人」，讓比較重要的親朋可以成功來電。雖然「停用時間」及「請勿打擾」都可以設定時間自行關閉，不過記者還是建議大家玩完遊戲之後，手動關閉有關功能，避免錯失重要的消息。

Android 勿擾模式安心打機（按圖放大）

至於 Android 的設定相對比較簡單，就算不設內建遊戲模式，大家還是可以在進入遊戲前，到設定 > 聲音和振動 > 靜音/勿擾中，揀選「勿擾」模式，並「禁用懸浮通知」，就可以自動關閉各種訊息更新的顯示。當然，大家更可以在「允許來電響鈴」中，揀選「無」來封鎖所有來電。跟 iPhone 一樣，記者會建議大家揀選「所有收藏聯絡人」，去確保可以接收重要的親友來電。另外，大家可以在定時開啟中設定時間去關閉「勿擾」，不過由於有關功能是屬於排程功能，大家記得在毋須使用「勿擾」的情況下將定時功能關閉，否則在下一個排程日子，「勿擾」功能又會自動啟用。