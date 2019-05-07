FlexPai 柔派水貨到港　全球首部過萬元摺 Mon 手機即睇實機

FlexPai 柔派乘著 Samsung Galaxy Fold 延期推出，這台由 Royole 推出的產品搶先成為全球首部正式開賣的摺 Mon 手機。旺角先達的三禾電氣更率先將水貨引入香港，幾時到貨？已經有實機玩啦！

FlexPai 柔派早前在中國天貓正式開賣並旋即售罄，不過先達的三禾電氣已經搶先將這台全球最先推出的摺 Mon 手機水貨引入香港。FlexPai 柔派使用廠商 Royole 自行研製的 7.8 吋可摺疊式 AMOLED 蟬翼柔性屏幕，使用跟 Mate X 類似的外翻式設計，屏幕摺疊成手機狀況時為每面 4.3 吋屏幕。

FlexPai 柔派成為全球首部正式開賣的摺 Mon 手機，水貨更已經搶先抵港。（三禾電氣）

從三禾引入的水貨版 FlexPai 實物可見，摺疊式屏幕並沒有明顯摺痕，而且手機翻開時屏幕內容交接流暢，另外 FlexPai 摺疊後更可以偵測用戶正在使用那邊屏幕，自動將內容顯示在適當的一面。

FlexPai 柔派真機全面睇（按圖放大）

FlexPai 柔派在天貓官方店的定價分別為 6GB RAM / 128GB ROM 人民幣 8,999（約港幣 $10,622）、8GB RAM / 256GB ROM 人民幣 8,999（約港幣 $11,800）及 8GB RAM / 512GB ROM 人民幣 12,999（約港幣 $15,343）。雖然官方店的首批庫存已經售罄，不過將會在 5 月 9 日再次開賣；而三禾方面就因為貨源供應不穩定的關係，未能提供一個確切的售價，有興趣搶先一步玩摺 Mon 手機的朋友，似乎就要親自查詢一下。