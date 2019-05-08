Google Pixel 3a 極速上手試：全機平價物料、幸未犧牲質感

數數手指，自 Pixel 系列推出以後，Google 已有幾年沒有在 I/O 開發者大會上發表過任何新手機，不過來到 2019 年，他們就「破例」在剛開鑼的 Google I/O 大會上帶來一部新的「親生仔」、Pixel 3 的平價版本 Pixel 3a。 Pixel 3a 系列與作為 2018 年旗艦的 Pixel 3 在設計語言上有不少相近之處，然而價錢就只為 $399 美元，就算大屏幕的 XL 版本亦不過是＄479 美元，價錢是一般旗艦的一半，如何可以賣得如此平價？上一上手就知道。

Pixel 3a 平價的秘密，其實不難明白，簡單而言就是四個字 － 「將貨就價」；為了可以讓 Pixel 3a 系列兩部機種的售價可以拉低至＄400 美元、即約港幣＄3200 水平起步（3a XL 則為＄479 美元起），Google 在製作 Pixel 3a 時所揀選的物料全以平價為依歸，例如 Qualcomm Snapdragon 670 處理器、聚脂機背，機面玻璃亦非在手機上常見的 Goriila Glass 強化玻璃，而是稍次一等的 Dragontrail 玻璃，當然亦沒有任何的防水等級可言。

但亦由於這些緣故，令 Pixel 3a 的機身非常輕巧，上手手感不俗，而且平價歸平價，Google Pixel 3a 在必需的部份可沒有偷工減料，至少 3a 系列仍然是用上 OLED 屏幕，另又配備有 3.5mm 耳機插槽。

+ 3 + 2

總共有 3 個顏色選擇，分別為 Clearly White 白色、Just Black 黑色以及新加入的 Purple-ish 紫色：

Purple-ish 紫色與 Clearly White 的機身顏色很相似，要準確分辨，除了放到一起比較外，觀察開關鍵的顏色亦可 － Clearly White 的按鍵為橙色，而 Purple-ish 的音量鍵則為黃色（蔡浩騰 攝）

拍攝功能速測

不論是 Pixel 3a 或 3a XL，都是採用 1220 萬像素的單鏡頭配置，與 Pixel 3 同級

現場在日光環境下拍攝的幾張試相，效果不俗：

前鏡頭方面，Pixel 3a、3a XL 就採用 800 萬像素的單鏡頭，同樣可以軟件手段製作人像散景照片，但沒有 Pixel 3 的雙鏡頭配置，也就沒有了 Group Selfie 的廣角相片拍攝功能了。

Pixel 3a 在硬件上可謂完全沒有突破之處，明顯就是一部攝影能力可以與 Pixel 3 對等的中階機，不過由於 Pixel 系列算是「親生仔」的關係，有很多軟件功能、系統更新 Pixel 3a 都可以先睹為快，當中就包括了由即日起可以在 Pixel 系列機上試用的 Google Maps AR 導航功能，不過試玩場地地方有限，唯有稍後時間再試玩。

Pixel 3a 是頭一批可以試用 Google Maps AR 導航功能的手機之一

在短暫的上手之後，筆者對 Pixel 3a 系列的整體印象不俗，OLED 屏幕顯示與輕巧的機身為其加分更多，沒有予人十分入門之感，功能上亦與旗艦版本的 Pixel 3 系列很接近（Google 3a XL 甚至連機邊壓感功能都加入在內了）。

然而，此機最大的缺點，就是作為主打功能的 Google Assistant 依然未有支援廣東話，同時亦暫時不會在港推出行貨，各位想要入手的用家可能要花點心思了。