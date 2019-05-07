港有老婆賤賣老公復仇者．日本有媽咪掉棄孩子EVA漫畫！結果點？

【母親節】港有女性賤賣老公復仇者，日本有網民購買二手EVA漫畫，內面夾著的字條，訢說出22年一個媽咪掉棄孩子EVA漫畫的小故事；網民還發起人肉搜尋、想出當事人，結果卻出人意表！

港女老婆賤賣老公復仇者figure，成玩具迷熱話。日本也有相似故事，網民表示在book off買了一本二手《新世紀福音戰士》漫畫，翻看時竟發現當中夾有1張便條：

「是媽媽掉書的份（賠償），不知買甚麼好，只買了圖書券、真對不起。遲了、抱歉。影帶也會在今個星期帶過來。」​

當中更附有2張500日圓的圖書券，應該是賠償金。照推理，如果媽媽A已掉棄兒子A的EVA漫畫，那這封便條不應該夾在這本《EVA》第4集內。二手書買家覺得故事很吸引，還發現兩張書券是在98年發行，而漫畫亦是97年左右推出，估計事件已發生了20年以上，他感到好奇，於是將信和書券上載至Twitter，希望就算未能物歸原主、了解事件。

網民在二手鋪BOOK OFF買了些EVA新世紀福音戰士漫畫。

網上神探：唔係似老母寫畀仔

事件5月3日上網，很多人以為這是媽媽給兒子／女兒的留言，但5月5日有人推理出比較可信的經過：「女孩問朋友借了EVA漫畫和一些影帶，卻被媽咪掉棄了，似乎女孩就買了書券、寫道歉便條，連同未掉的漫畫還給朋友，朋友沒為意，就這樣將書和書券直接賣掉。」

因為字體不像是大人寫的，也有人馬後炮笑言：「這應該不是媽媽寫的……」筆者也認為這講法比較合理。

5月3日樓主發起網上尋人，最終5月5日有人推理了比較合理的事發經過。

香港日本 ACG迷都受盡「迫害」．我們不孤單

Any肥，無論是香港或日本的ACG愛好者，都常會被一家之主自把自為將東西掉棄甚至賣掉，SO SAD！玩具和漫畫是無辜的，希望慘劇不再發生，如果真的紅掉，可以掉來我家。