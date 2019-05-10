【母親節 禮物 2019】5款家電推介：美容按摩煮食齊備

【母親節 禮物 2019】還未為母親節買禮物送給摯愛媽媽？除了手機、Gadgets，可以考慮我們為大家挑選5款家庭電器 / 家電，美容、按摩、煮食齊備！

Dyson Supersonic特別版風筒 桃紅護髮潮媽

媽媽愛美麗，以時尚設計加上送風不傷頭髮技術，Dyson Supersonic風筒近年備受追捧；早前推出的桃紅色特別版禮品套裝，換上桃紅主色更貼近女士喜好外，配備桃紅按摩梳及順髮梳，以Dyson V9摩打加上Air Amplifier氣流倍增技術，可保護頭髮免受過熱傷發，吹風效能亦達致快速乾法及造型，為媽媽的美麗形象加持。（HK$ 3,580）

Philips美容雙寶 去眼袋、做Face Spa

女士視美容為終身職業，作為媽媽更注重美顏保養；Philips「美顏雙寶」可幫輕每日媽媽打理家務外的美容煩惱：VisaPure Advanced三合一家用美容儀 SC5370，以每分鐘750次冰按摩頭配合專用潔面刷頭，仿人手按摩動力舒緩女士面部皮膚疲憊問題、更容易導入精華素延緩肌膚問題出現。眼部護理Eye Brightener眼部按摩儀BSC301，設3種模式：冰涼消腫、溫熱舒緩及排毒緊緻，將Eye Brightener設定的不同溫度及次數按摩眼袋，保護眼部皮膚對抗浮腫、疲倦、乾澀、黑眼圈及預防細紋。兩者配合，足不出戶能做個Face Spa全面保護媽媽高顏值。

VisaPure Advanced美容儀 SC5370 HK$ 1,898、Eye Brightener BSC301 眼部按摩儀 HK$998

Panasonic NU-SC300B蒸氣焗爐 新入廚神器

早前推出過NU-SC100B蒸氣焗爐「廚房神器」後，提供最簡單的 蒸 / 焗 煮食方式大受歡迎，Panasonic推出的NU-SC300B更是30公升大容量版，有7種烹調組合：蒸氣、健康減油蒸烤、燒烤、燉煮、烘焗、蒸氣烘焗及健康炸，放入原材料後自動烹調！高溫蒸氣更有效將食物內的油份迫出，既健康又能鎖住食物營養。NU-SC300B更強調減油煮食，除更健康外亦能鎖住食物營養，一機煮出多款美食！（HK$ 5,980）

OSIM迷你天王按摩椅高跟閨蜜套裝 全身到腳按摩足

為辛勤媽媽好好按摩一下，但居住地方狹窄，放按摩椅地方不足？OSIM迷你天王按摩椅座位闊度約2呎以下，主色備有粉藍及粉紅，按摩範圍可由頸伸延至大腿加上3段肩部按摩，設定滾輪闊度及按摩方法由揉搓到打錘後一鍵自動執行。要全面照顧雙腿更可選擇「高跟閨蜜套裝」，連共有3款配色的360°全包覆式氣壓舒緩小腿壓力，於母親節期間 迷你天王 高跟閨蜜套裝 更附送按摩眼罩、甜夢小蒸靈（放濕器）、健康按摩梳2及按摩椅清潔套裝。（HK$ 8,726）