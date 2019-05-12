毋須等iOS 13！5步即玩Apple iPhone Dark Mode顯示

坊間預計即將在 WWDC 2019 中發布的 iOS 13 將會正式加入 Dark Mode 顥示，以突出 OLED 屏幕的優勢。但其實即使現在的 iOS 12，亦有偽 Dark Mode 顯示模式，使用後同樣可以有一個漆黑的背境，也有一定的護眼功效。

Dark Mode 顯示模式不但能有效保護眼睛，讓人長時間使用時不致太過疲累，更能讓使用 OLED 屏幕的裝置節省電量，延長裝置的使用時間，確實是一項值得採用的功能。坊間亦預計 Apple 將會在 iOS 13 正式實裝 Dark Mode 顯示模式，已強化 iPhone 採用 OLED 屏幕的好處。但對於心急的香港人而言，iOS 12 上亦有偽 Dark Mode 顯示模式，使用後同樣可以有一個漆黑的背境，只是部份 ICON 色調會變得陌生，但一樣能使用。唯一問題是，如果一些App未有為此功能作調整，部份相片或icon會出玩奇怪的相反顏色。另外Capture手機屏幕時，顏色亦會出現問題。玩玩無妨，但如果想長期使用，就要習慣一下才行。

要啟動 iOS 12 的 Dark Mode 顯示模式，不用 Jail Break，只要完成以下五個步驟就可以。（點圖睇教學）

效果如下