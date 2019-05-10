【手機攝影】一文教你幫女朋友拍出仙氣神作！Cafe取景有學問

在看到圖片網站上精美的棚拍照片時，你可能會想：景搭得這麼好，再怎麼拍也不會難看到哪去呀。要是我也有這個景…… 哎，你別說，生活中還真有一個隨處可見的地方堪比景棚，它不僅裝修風格很有特色，性價比也非常高。相比於動則每小時幾百元的景棚，這裡只需點上一些咖啡甜點便可拍上大半天，拍累了還可以吃吃甜點喝喝咖啡，可以說是很愜意了。 沒錯，這個地方就是咖啡館。

恰巧最近在學校附近發現了一個咖啡館，前幾天約朋友去拍了一組照片，效果如下：

出鏡：@君長淵（一周進步）

現在就把這組照片相關的拍攝及修圖技巧分享給大家。

01 前期拍攝

前期拍攝涉及到的方面有服裝和場景的選擇、取景構圖及情緒引導等。

①服裝選擇

服裝應該根據拍攝場景來選擇。在咖啡館自然是要穿得休閒一些，溫柔的毛衣、活潑的衛衣都可以。

因為這次去的咖啡館主色調為暖黃色，讓人想起王家衛的電影《花樣年華》，我也想拍出與電影相似的複古感，所以選擇的服裝為毛呢格子裙、燕麥色大衣和貝雷帽。

因為這次去的咖啡館主色調為暖黃色，讓人想起王家衛的電影《花樣年華》，我也想拍出與電影相似的複古感，所以選擇的服裝為毛呢格子裙、燕麥色大衣和貝雷帽。（一周進步）

這裡有一個萬能法則，即寬鬆白襯衫和淺色毛衣，在絕大多數情況下，不論是校園、海邊，還是公園、森林，都是適用的。

而除了與場景的搭配，色調之間的協調也非常重要。大家平時可以通過多看好照片來鍛煉自己的配色能力。

②場景推薦

咖啡館適合拍照，但也不是所有角落出片率都很高。我們可以提前到拍攝的咖啡館“觀察地形”，看看有哪些地方適合拍照，平時也可以多留意什麼時間段人比較少，這樣在這個時間段拍攝時既不會打擾到他人，也不用擔心路人入鏡。

雖然每個咖啡館裝修不同，但是基本都會有這些適合拍照的角落。

玻璃窗/陽光房

我所在的咖啡館有一個小小的陽光房，裡面擺滿了綠植，我第一次看見它時就覺得非常適合拍照。即使沒有陽光房，咖啡館也一定會有玻璃窗吧。天氣好時，窗邊​​是一個必拍之地，好的光線不僅可以讓人更美麗，心情也會變開心哦。

天氣好時，窗邊​​是一個必拍之地，好的光線不僅可以讓人更美麗，心情也會變開心哦。（一周進步）

樓梯

不論是在咖啡館，還是在學校、公園，樓梯都是個出片的好地方。利用樓梯可以​​獲得比較獨特的視角，讓你的照片看上去不那麼單調。

利用樓梯可以​​獲得比較獨特的視角，讓你的照片看上去不那麼單調。（一周進步）

甜點櫃

要想拍出少女心滿滿的感覺，甜點櫃自然是不可遺漏的。各種精緻、色彩豐富的甜點搭上模特歡喜、幸福的笑容簡直讓人心都要化了（痴漢臉.jpg）。

此外，在甜點櫃旁模特也可以很好地與場景互動，比如彎腰看甜點，假裝拿甜點等。

要想拍出少女心滿滿的感覺，甜點櫃自然是不可遺漏的。（一周進步）

③取景構圖

咖啡館適合拍照的原因之一就是裝修有風格，但也正因如此拍起來時容易讓過多裝飾入鏡，從而使畫面看起來雜亂不堪，這個時候我們就要學會取景，讓各種裝飾為畫面主體服務，而不是喧賓奪主，分散我們的注意力。

製造前景

一般咖啡館都會有許多乾花綠植，我們可以將其作為前景放在畫面中，使畫面元素更加豐富。

一般咖啡館都會有許多乾花綠植，我們可以將其作為前景放在畫面中，使畫面元素更加豐富。（一周進步）

但是需要注意的是，作為前景的物體一般都出現在畫面邊緣，且不能擋住模特的重要部位，比如眼睛，不然就適得其反了。

其次前景虛化更佳，否則容易顯得很突兀。

利用光線

光線是營造氛圍的利器。除了窗邊的自然光，館內燈光也應該充分利用。但是要避免從頭頂以及臉部正下方打過來的光，具體原因參考恐怖片。

最好是柔和的，從臉部側方打過來的純色燈光，它可以使模特五官更立體，幸運時還能產生一種毛茸茸的感覺，就像模特自己在發光一樣。

尋找不同角度（一周進步）

一直從同一個角度拍攝，照片看起來會很單調。所以我們可以嘗試多個角度。

比如在前文提到的陽光房中拍攝時，不是直接拍，而是透過玻璃，這樣會有一種淡淡的朦朧感，讓照片更加獨特。

一直從同一個角度拍攝，照片看起來會很單調。所以我們可以嘗試多個角度。（一周進步）

有樓梯時藉助樓梯也是一個很好的選項，從上往下拍可以使模特的臉看起來更加精緻，有時扶手產生的延伸線也會讓畫面的衝擊力更強。

④情緒引導

當被拍對像不是專業的模特時，面對鏡頭常常會很僵硬，這樣拍出來的照片看起來會非常彆扭。

我們可以先通過情緒引導讓他們在鏡頭前放鬆下來，再藉助抓拍得到滿意的瞬間。

情緒引導時我們應該告訴模特怎麼做，在描述假設環境的同時加強鼓勵，讓ta有代入感，並逐漸變得更加自信。

此外，我們還可以利用各種道具，如杯子、書本等，來避免尷尬。或者乾脆簡單粗暴地不看鏡頭，假裝做其他任何事，除了拍照。

情緒引導時我們應該告訴模特怎麼做，在描述假設環境的同時加強鼓勵，讓ta有代入感，並逐漸變得更加自信。（一周進步）

02 後期修圖

前期拍攝相關的技巧及注意事項講完了，接下來我們來看看後期修圖的方法。這次用到的修圖軟件是snapseed，以下為修圖前後對比照。

修圖前後對比照（一周進步）

首先我們要明白，不論對什麼照片進行修飾，第一步都應該分析原圖，找出缺陷。從上面的圖片可以看出，原圖曝光不足，導致細節缺失。

其次畫面下半部分太空了，干擾視線，不利於突出主體。

知道了不足之處，接下來就可以進行修改了。為了方便大家閱讀，下面這張圖標註了snapseed中需要用到的功能。

snapseed中需要用到的功能。（一周進步）

↓↓↓↓↓↓點撃圖片看具體修圖步驟↓↓↓↓↓↓

其他圖片的修圖步驟和上面相差不大，但是會因具體情況而有所區別，思路是完全一致的。

最最後，悄咪咪地告訴大家圖片中仙女的微博是@君長淵哦，人美心善笑起來超甜！祝大家看完這篇文章後每次去咖啡館都可以吃到美味的甜點，拍出好看的照片~