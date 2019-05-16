Apple Watch協助訓練「輪椅包山王」黎志偉：一日未死都要運動！

【Apple Watch 輪椅運動訓練】今日是國際無障礙關注日（Global Accessibility Awareness Day），曾經是4屆亞洲攀石錦標賽冠軍，亦曾奪得長洲搶包山比賽的「包山王」黎志偉，2011年因一次嚴重交通意外後致下半身不遂，雖然身體殘障但並未撲滅熱愛運動的心；早前成功挑戰登上獅子山，及後因再做手術須暫停一年訓練，其手上的 Apple Watch series 4中的功能，協助黎志偉重投訓練之外，亦適合坐輪椅的傷健人士做運動訓練！

第七年輪椅上

曾獲4屆亞洲攀石錦標賽冠軍、長洲搶包山比賽中獲「包山王」、熱愛運動的黎志偉，在2011年間駕車時遇上嚴重交通意外，致下身癱瘓，醫生更判定因神經線全斷關係，令志偉的後半生須坐上輪椅出入。尋常人遇上這些事會崩潰甚至放棄人生，志偉亦不諱言自己也曾經崩潰過：「發生意外後，其實第一時間想到不能攀石亦不能參加比賽，連基本行路能力都冇咗，當時感覺很崩潰、接受唔到亦想反抗，覺得自己身體咁好應該住幾個月醫院就會行得返。」最後志偉便跟自己說要接受現實，因為日後的生活也要靠雙手維持日常生活，亦不想家人為他擔憂，更希望離開病床親眼看兒子出生。

黎志偉在意外癱瘓後不但沒有放棄，更積極面對輪椅生活，投入運動訓練。 （鄧鴻至 攝）

志偉重投運動訓練的動作，與健全人士運動大致相同，主要訓練集中在雙臂力量及耐力，而志偉擅長的攀山及攀石運動比健全人士更需要二頭肌爆發力、胸背肌耐力支撐個人體重加上輪椅重量：「感覺好似孭埋個BB上山咁」，而腰腹動作因缺乏下身支撐，可能需要朋友協助做仰臥起坐動作。【點圖放大】

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7年過去，曾是精英運動員的志偉，在康復期間積極訓練自己以雙手應付生活需要，回想自己的運動員生活，熱愛運動的心又再燃燒；志偉在過去數年身體力行，早前更在登山團隊協助下，完成以輪椅登上獅子山壯舉外，亦憑自己同是傷健人士身分，鼓勵身邊同是傷健者多做運動，過去數年除了攀山攀石及輪椅運動外，志偉更將輪椅拳擊引入香港，創立「香港輪椅拳擊總會」。而去年志偉因要接受手術，因手術後不能出汗影響傷口被逼暫停整整一年他熱愛的運動，直至今年二月才正式復操。

志偉單以雙手的力，游繩把自己連着輪椅，攀升200米登上獅子山高峰，其體力與毅力，教人欽佩。

一日未死都要運動

笑言「一日未死都要做運動」，黎志偉在意外後熱愛運動的程度，已經將運動融入生命：「運動同我人生已經連埋一齊，未死嘅話我會繼續保持（運動）」。今年的復操過程中，志偉首次以Apple Watch作為訓練過程中一個重要記錄數據的工具：「Apple Watch 可以得到好多實際數據，過去我哋訓練只會憑感覺：呼吸、流汗量去衡量訓練程度，而家呢啲數據可以即刻呈現，訓練時會立即知道自己身體狀況，唔一定要係一個專業運動員都可以更了解自己身體。」

志偉更表示，Apple Watch在運動訓練中，對傷健人士的訓練數據與健全人士有分別：只要在iPhone中的「健康」（Apple Health）中設定個人資料時選擇「輪椅」模式，在Apple Watch上的「健身紀錄」及「體能訓練」App的輪椅訓練中，Apple Watch會追蹤輪椅的轉動次數並非步數，相關資料會存存至「健康」中。

在iPhone「健康」App中選擇「輪椅」，Apple Watch的體能訓練追蹤會改變測量方式。 （iPhone截圖）

Apple Watch中的「體能訓練」app中，只要設定「輪椅」模式，就能改變追蹤方式，更適合有效幫助傷健人士進行訓練。 （鄧鴻至 攝）

後記：健康的你還坐著做什麼？

在國際無障礙關注日前，與志偉的一個訪問簡短而感受最深。一個運動健將遇上不幸，雖然有科技的協助，令他可以回復以往熱愛運動的初心，但志偉的個人毅力，在遇上人生重大事件後不但沒有自棄，反而積極面對、轉化為生活動力，作為常人的筆者，能自由地走路但放棄運動的確有點愧疚，腦內不斷問自己：健康的你還坐著做什麼？