iPhone 新專利　屏下指紋 Touch ID 已有原型機

iPhone X 起雖然以 Face ID 取代了 Touch ID，不過似乎 Apple 並沒有放棄在 iPhone 上加入屏幕指紋解鎖的想法。Apple 最新的專利申請，就在屏幕底下以針孔鏡頭作為辨識 Touch ID 的方法，不過最特別的地方是，這個設計已經有原型機可以運作！

Apple 並非首度為 iPhone 的屏下 Touch ID 指紋感應設計申請專利，不過每一項新專利申請，除標誌廠商未有放棄為 iPhone 加入屏幕指紋感應外，更每一次更接近可以放諸於產品上實行；而今次的專利申請，更似乎已經有可以運作的原型機去示範有關專利的運作。

iPhone 最新的屏下指紋專利，以一系列針孔鏡頭作辨識，而且更已經有原型機可以使用！（EverythingApplePro 設計圖片）

專門報道 Apple 最新專利的 Patently Apple，近日從美國專利及商標局公布的新專利中，找到一項 Apple 對屏下指紋感應的新專利成功申請。有別於 5 月初公布的一項以聲學技術達至全屏幕指紋解鎖的專利，今次 Apple 的新專利回到光學屏下指紋解鎖的方向。新專利設計在屏幕下設置一系列的針孔鏡頭，配合屏下提供光源的設計，令 iPhone 全屏都可以作指紋感應 Touch ID 之用。令人驚訝的是，專利申請的圖片並非概念圖片，而是以原型機執行以上概念，辨認指紋解鎖的相片。

iPhone 全屏光學 Touch ID 原型機專利圖（按圖放大）

Apple 這個新專利可以利用屏幕下多個鏡頭，製作 3D 的指紋模型，大幅提高指紋解鎖的安全度。其實 Apple 在上年就曾經申請另一專利，以 Apple Pay 功能作為將來的 e-Passport，以手機作電子護照。若果以今次這項新的全屏 Touch ID 技術，再配合 Face ID 作多重保安識別之用，實在有實施的可能性。全新的全屏光學 Touch ID 已經有原型機可以使用，新功能會出現在今年的 iPhone XI 嗎？有可能！會出現在 2020 年度的新 iPhone 嗎？似乎很大機會了！