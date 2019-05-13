Apple Card 實卡陸續寄出、用 iPhone 即可輕易啟動

在 3 月時份，Apple 於「It’s ShowTime」發布會上發表多項新服務，其中 Apple Card 作為他們旗下的全新信用卡業務備受注目。 整個服務除了包括有更佳的財務管理系統外，不少用戶都對其實體信用卡相當感興趣，日前首批 Apple Card 實體卡已陸續寄送到 Apple 員工之手，讓我們一窺這張全金屬卡的真面目。

Apple Card 實體卡首先寄送至部份 Apple 的員工之手，由 Ben Geskin 於其Twitter 上載實卡圖片。

此實體卡以鈦金屬鑄作而成，卡面只有 Apple 商標持卡人姓名（此處 Ben Geskin 為保護來源，將卡主姓名以自己名字覆蓋）以及晶片，而背面則為發卡機構 Goldman Sachs 高盛以及 Master Card 的標識。

Apple Card 寄送時有一紙套包裝，上面表明只要用 iPhone 靠近即可開始啟動程序，與一般信用卡需要打電話開通相比，Apple Card 明顯較為方便。而整個啟動過程，在月前早已在 iOS 12.3 Beta 中流出：

Apple Card 實體卡的主要功能，是於不支援 Apple Pay、但配置有普通信用卡機的商戶交易時使用，另外，此卡亦適用於 Apple Card 的現金回贈，不過就只有每個交易的 1%。

資料來源：Twitter @BenGeskin