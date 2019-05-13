Apple Card 實卡陸續寄出、用 iPhone 即可輕易啟動

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

在 3 月時份，Apple 於「It’s ShowTime」發布會上發表多項新服務，其中 Apple Card 作為他們旗下的全新信用卡業務備受注目。

整個服務除了包括有更佳的財務管理系統外，不少用戶都對其實體信用卡相當感興趣，日前首批 Apple Card 實體卡已陸續寄送到 Apple 員工之手，讓我們一窺這張全金屬卡的真面目。

Apple Card 實體卡首先寄送至部份 Apple 的員工之手，由 Ben Geskin 於其Twitter 上載實卡圖片。

此實體卡以鈦金屬鑄作而成，卡面只有 Apple 商標持卡人姓名（此處 Ben Geskin 為保護來源，將卡主姓名以自己名字覆蓋）以及晶片，而背面則為發卡機構 Goldman Sachs 高盛以及 Master Card 的標識。

 

Apple Card 寄送時有一紙套包裝，上面表明只要用 iPhone 靠近即可開始啟動程序，與一般信用卡需要打電話開通相比，Apple Card 明顯較為方便。而整個啟動過程，在月前早已在 iOS 12.3 Beta 中流出：

Apple Card 實體卡的主要功能，是於不支援 Apple Pay、但配置有普通信用卡機的商戶交易時使用，另外，此卡亦適用於 Apple Card 的現金回贈，不過就只有每個交易的 1%。

資料來源：Twitter @BenGeskin

【Android清機教學】必學Google Play隱藏功能、一鍵清走無用Apps
iPhone XR 2019 年換新色　藍色、珊瑚色退役兩款新色更加搶
Ghost Recon Breakpoint 火線獵殺：絕境 NOMAD人偶 10月同步出
Samsung Galaxy Fold 即將再推出？完成檢測公布正式時間
Instagram Lyrics Stickers神秘新功能 播歌出歌詞 即將推出？
【Monster Hunter World】攻略　歷戰王滅盡龍打法心得
河蟹版PUBG《和平精英》被殺就揮手、為求過審中國手遊去到幾盡？
《卡蘿與星期二》配唱歌手Nai Br.XX及Celeina Ann將舉行演唱會！
日媒指中國手遊已佔領韓國市場　瘋狂吸客全靠性感美女＋侵權圖？
PS4 Kill la Kill 斬服少女 the Game「流子篇」最新情報公開
《BLAZBLUE CROSS TAG BATTLE》5月底大規模更新　下載版特價發售
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。