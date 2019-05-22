Apple維修Keyboard服務擴展至2018年版MacBook　蝴蝶鍵盤用新物料

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今年初Apple承認舊版本MacBook的蝴蝶式鍵盤有問題，上月更宣佈提供Apple Store門市維修服務，保證「兩天周轉期」可翌日整好。Apple現擴展維修服務計劃，涵蓋2018年的MacBook Pro和MacBook Air，還會以改良版第三代蝴蝶鍵盤為基礎，採用新材料設計出第四代蝴蝶鍵盤，聲稱可以解決按鍵無效和重複輸入等問題。此外Apple啟動了另一項針對MacBook Pro背光顯示器失靈問題的維修服務計劃。

據《華爾街日報》報導，Apple於美國時間周二（5月21日）宣佈，會採用新物料製造蝴蝶式鍵盤，又會擴展其鍵盤維修服務計劃至去年發佈之MacBook Air及高端MacBook Pro型號中使用的第三代鍵盤。在此之前，該項計劃只提供免費維修予第一至二代鍵盤。

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去年推出的新款Apple MacBook Air的鍵盤。（林勇攝）

據知，最新推出的8核MacBook Pro也配備了以新物料製造的更新版蝴蝶式鍵盤；但Apple方面並無披露所謂新物料為何、新鍵盤比之前改變了多少，只說這做法會幫助解決重覆輸入的問題。Apple也承諾改善維修、縮短時間，所有具蝴蝶鍵盤的MacBook（包括2018年版）現在也符合Apple維持服務計劃的條件，購買後可獲四年保養期。

傳統剪刀式鍵盤 VS 蝴蝶式鍵盤。（MacRumors.com）

Apple上月安排各地Apple Store門市為顧客修理MacBook、MacBook Air和MacBook Pro的鍵盤，並承諾在多數情況下達至翌日完工，讓顧客盡快取回。現在該維修計劃就連2019年發售之13及15吋MacBook Pro也受理，四年內有效，對用家而言實屬好事。但逆向思考，這也許表示即使在新的MacBook Pro中採用了新物料處理鍵盤，仍未能保證不會故障。

有外媒TechCrunch科技編輯Matthew Panzarino發文表示Apple會安排第四代蝴蝶式鍵盤取代出問題的第三代軟膜蝴蝶式鍵盤。而且不計保養期過了與否，所有出問題的蝴蝶式鍵盤都能獲得免費修理。只是第一、二代鍵盤推算不會在維修中升級為第四代蝴蝶式鍵盤，對蝴蝶式機制沒有信心的舊型號用家，或者可以「放心」？

2018年加裝矽膠膜的MacBook Pro鍵盤。（iFixit）

有關MacBook鍵盤維修的資訊好像很繁多，易生混亂。不過其實Apple官網早已開設並更新了Keyboard Service Program鍵盤維修方案專頁，有受理的MacBook型號完整列表，供消費者查詢。想知道你的MacBook能否獲得免費維修？不妨上去對照一下自己部機的型號是不是在名單上。

有鑑於2016年推出之13吋MacBook Pro機種出現顯示器背光功能失效的問題，Apple也另開螢幕服務計畫應付。iFixit早前指MacBook螢幕的帶狀電纜脆弱，容易因為重複開合顯示器而故障。

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