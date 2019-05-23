Apple承認13吋MacBook Pro熒幕背光出問題　推免費維修服務

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適逢8核心MacBook Pro發佈，Apple推出一系列「整頓」長年MacBook硬件問題的補救措施。先是採用新物料改良蝴蝶式鍵盤，和擴展免費鍵盤維修服務至2018年發佈之MacBook Air及高端MacBook Pro型號使用的第三代鍵盤。其次，Apple發佈了針對2016年版13吋MacBook Pro顯示器背光問題的最新維修方案。

Apple確認有少部分的13吋MacBook Pro顯示器可能會出現「顯示器背光沿着整個螢幕底部持續或間歇性顯示垂直明亮區域」以及「顯示器背光完全停止運作」， Apple授權維修中心現為用家提供免費維修服務。

Apple表示部分的13吋MacBook Pro顯示器背光沿着整個螢幕底部持續或間歇性顯示垂直明亮區域，宅民使用MacBook Pro時確是出現如此情況。（林勇攝）

Apple指出，受影響的裝置是在2016年10月至2018年2月間售出，型號如下：

MacBook Pro（13吋，2016 年，四個 Thunderbolt 3 連接埠）
MacBook Pro（13吋，2016 年，兩個 Thunderbolt 3 連接埠）

Apple也指導用家如何確定自己的MacBook是否符合免費維修資格的機型。可於系統上點選「蘋果」選單，然後再點選「關於此 Mac」，便能了解電腦裝置有無包修。如果螢幕徹底失靈而無法檢查型號，用家可聯絡Apple 授權維修中心，或Apple Store門市預約時間檢查。

由於是次方案是免費維修，如用家認為MacBook Pro受此問題影響，又一早支持了顯示器維修費，可聯絡 Apple安排退款。

iFixit拆解熒幕背光出問題之MacBook Pro型號，發現產品使用柔性帶狀電線將顯示屏跟機身Touch Bar下方的顯示器控制板連接。為了使顯示屏盡量薄，Apple的設計將這些電線纏繞在電路板上，以一對彈簧蓋固定，每次開合都會承受彎曲的壓力。長時間勞損底下，引致金屬疲勞撕裂、鬆脫以至損壞的情況，令到螢幕下方顯現宛如「舞台射燈」的癥狀，當顯示屏打開超過40度時更有可能完全變黑失靈。

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