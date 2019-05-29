Sony Xperia F 摺屏手機 首度流出、傳於 2020 年登場

【Sony Xperia F 摺屏手機】華為、Samsung 兩部摺機都相繼出師未捷，下一間會挑戰摺機的大廠又會是誰？坊間最近終再流出有關 Sony 製作的摺屏手機消息，盛傳手機將命名為 Xperia F，而屏幕將會由 Samsung 提供，並且保留 21 : 9 的顯示比例，以繼續配合 Sony 今年推出 21 : 9 屏幕手機的策略。 （文：黎生）

Sony 手機即使一直面對不利傳聞，但依然是一間實力雄厚兼有不少 Fans 的手機廠。最近日本終於再度流出有關 Sony 摺屏手機的消息，手機型號將為 Xperia F 5G，預告新手機將會採用摺疊屏幕以及支援 5G 網絡。另外又有傳 Xperia F 5G 將與 2020 年上市的新世代遊戲主機 PlayStation 5 一同發表並推出市場，相信會讓 Sony Fans 大感興奮。

Sony 摺屏手機 Xperia F 5G 終於有新傳聞流出

雖然 Sony 亦有採用柔性 e-Ink 屏幕的先例，但 Xperia F 5G 的屏幕據傳將是由 Samsung 所提供的 AMOLED 柔性屏幕。據消息來源指出，Sony Xperia F 手機屏幕摺合後的比例為 21 : 9，以配合 Sony 推出 Xperia 1 等 21 : 9 屏幕手機的市場策略；在展開後，兩邊屏幕合併後的比例則變為 21 : 18，讓用家當作平板電腦來使用。

說到平板電腦，Sony 早於 2011 便曾推出採用類似設計的 Sony Tablet P，而隨著屏幕科技的進步，該設計亦終於由並排使用兩塊屏幕轉變至摺疊屏幕，總算是讓 Sony 夢想成真。

早於 2011 年 Sony 便曾推出摺合式的 Tablet P。但礙於屏幕技術，其時只是將兩面屏幕並排使用。

另 Samsung 自家的 Galaxy Fold 尚因為設計問題而未能如期推出市場，故 Samsung 是否願意為 Sony 提供合適的摺疊屏幕尚是一個未知之數，大家還是拭目以待吧！

資料來源：sumahoinfo、Letsgodigital