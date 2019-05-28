SEKIRO 隻狼 外傳漫畫化《不死半兵衛》免費睇 【附連結】

【SEKIRO 隻狼】PS4、PC、Xbox One 暗殺動作遊戲《SEKIRO：Shadow Die Twice》（隻狼：暗影雙死）的超難勁易死Gameplay吸引大批玩家外，其故事內容亦成為動漫創作靈感來源；日前由From Software官方授權的外傳漫畫《不死半兵衛》（SEKIRO 外伝 死なず半兵衛）於網上公開，讓玩家免費追看！

《隻狼外傳：不死半兵衛》由曾是《モンスターハンター 閃光の狩人》漫畫家 山本晉 負責繪畫，並由官方From Software授權，並於日本漫畫網站ComicWalker連載，日前已推出簡介及首章。故事發生於日本戰國時代，狼於故事中仍是年青人，劍聖 葦名一心 登場並試圖重建家園時，遇上孤獨的狼，並勾起一段遇上一個不死人：半兵衛的故事。

以外傳形式推出《隻狼》外傳漫畫，5月27日起網上連載！ （ComicWalker網頁截圖）

日前ComicWalker已刊登第一集的內容，玩家可在網站直接觀賞，首集漫畫共28頁，並預告將於2019年6月27日上載第二集內容，預計將會以月刊形式連載。

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