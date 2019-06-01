AirPods 疑似音量不足？原來可以去 Apple Store 一換一！？

Apple 藍牙耳機 AirPods 是不少用戶每日都在用的裝置，電池、發聲元件每日消耗，或者某一日你會發現 AirPods 的音量輸出似乎不及你初購買時的水平，雖然這可能可以歸類至「自然損耗」，但原來也是其中一個可以讓 Apple 替你免費更換新機的理由？！

Apple 藍牙耳機 AirPods 是不少用戶每日都在用的裝置，電池、發聲元件每日消耗，或者某一日你會發現 AirPods 的音量輸出似乎不及你初購買時的水平，雖然這可能可以歸類至「自然損耗」，但原來也是其中一個可以讓 Apple 替你免費更換新機的理由？！



國外討論區 Reddit 有用戶日前就指出，如果你可以證明到 AirPods 的音量／音質與購買時有明顯差異，在一年保養期內都可以到 Apple Store 要求替換一對全新的 AirPods。而究竟這個差異要如何「證明」？方法與步驟相當簡單：

1. 就是先在 iPhone 插上你的有線 EarPods 耳機

2. 打開音樂播放 App 並播放任何歌曲

3. 調至你平時聽歌的音量水平，並仔細留意歌曲的播放特徵

4. 連接你的 AirPods 並播放同一首歌曲

有網民就指出他的 AirPods 的確有音量退化的跡象，近幾個月來都需要開至最大音量以聆聽清晰，這應該就是其中一個可以更換的例子

不論是有線還是無線連接，理論上音量輸出水平都應該一樣，故如果在以上的測試中，你發現 AirPods 的音量比起有線耳機的音量為低，你就可以考慮去更換一對了。然而，耳機的音質、音量可以是十分主觀的事情，要成功更換，你大有可能還需要現場以同樣的方法進行測試以說服 Apple Store 的員工。

資料來源：Reddit