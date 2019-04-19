令Apple舊AirPods同第二代看齊　舊盒一樣可以對應Qi無線充電

現今手機耳機等電子產品可以無線充電已是基本，但2年前推出的AirPods第一代則做不到，然而Apple早前上市的第二代新AirPods，除了個盒新增Qi無線充電外，可說和舊版幾乎無分別，如果舊AirPods用家想要此功能，又不想付上千六大元換新機，日本最近有個新聞可能幫到你。

Apple AirPods第一代和第二代最大分別就是充電盒，只是多了對應Qi無線充電的盒子索價HK$629，連新AirPods定價要HK$1599，基於耳機本身顏色和功能並沒大改變，好多AirPods用家都未有換機衝動，但又想個盒有無線充電。有見及此，日本廠商GAZELAB在4月19日於眾籌網「Makuake」發起名為「Gazeon ワイヤレス充電ケース V2」的項目，簡單說就是要開發一個舊AirPods盒專用的無線充電套，只要一經裝著，舊的AirPods盒也可以擁有無線充電功能，同第二代看齊，難怪官方會打著「令AirPods第一代進化的最強武器」做口號，而且這個無線充電套定價只是3480日圓折合約245港元，比Apple官方那個沒什麼用的保護套賣HK$248更為便宜。

AirPods第一代翻生？日本人有妙法實現舊盒用無線充電，就是加上一個外套，而且款式更十分多選擇。（網上圖片）

Gazeon for Airpods Case V2這款無線充電套備有Matte Black、Glossy Carbon、Pure White、Pale Pink、Midnight Blue、Slate Gray、Forest Green等7隻色，非常多選擇。使用ABS+PC塑膠物料製作，表面油上一層RUBBER OIL令手感有彈性，有效防滑防污更不易磨損，重量只有30g套上後也不會令本體變得太大，而最重要當然是它支援Qi無線充電。不過此項目只在日本國內進行，有興趣的用家便要找朋友或代購幫手了，詳情可參考「Makuake」官網。

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套上Gazeon for Airpods Case V2後也不會令本體變得太大（網上圖片）

舊（左）和新（右）AirPods外表分別只是在盒上多了一點充電燈…

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