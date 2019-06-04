免費新 Mac Pro 2019 ？Apple 一招讓你即時「擁有」

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Apple 在 6 月 4 日凌晨舉行的 WWDC 2019 KeyNote 之上發布了全新一部 Mac Pro，棄用了 2013 年的「垃圾筒」設計，改換為貼近傳統版本的四正造型的同時，亦將規格提升，相信會是職業用家的新一代神物。

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但規格強勁背後也連隨著不少的代價，據目前的資料指，Mac Pro 將會在 2019 年秋天起發售，售價為＄5,999 美元起，來到香港索價隨時貼近＄50,000。買不起如此天價神機？其實也有一途不費分毫就可以讓你即時「擁有」一部新版本 Mac Pro！

方法非常簡單，你有一部 iPhone 就可以了。

其實這部十分像真的 Mac Pro，是透過 iOS 內的 AR 功能實現的擴增實境 3D 模型，要玩得到只需要簡單三步：

以 AR 方法模擬出來的 Mac Pro 十分像真，受惠於 iOS ARKit 的先進，模擬出來的模型定位十分準確，而且會因應環境改變機身反射出的顏色，進一步提升模型的「可信性」；在此 AR 模式之內，更加入了拍攝快門鍵，除了可以近距離拍攝 Mac Pro 各部份之外，更加可以與 Mac Pro 合影，假扮新機已到手，效果認真「呃得下人」！

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