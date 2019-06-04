RPG《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 》Switch 繁中版8月9日發售

遊戲動漫
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Nintendo Switch 方塊創造 RPG《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 破壞神席德與空蕩島》繁體中文版將於 8 月 9 日正式發售，並將完整收錄追加 DLC 第 1 波～第 3 波內容。

《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 破壞神席德與空蕩島》遊戲簡介

為了阻止邪惡的「哈貢教團」，和謎樣的少年「席德」同心協力將荒廢破敗的世界打造成你喜歡的模樣吧！本作中玩家將可在遼闊的島嶼上冒險、收集素材並創造物品、設計街道等，以及一邊提升等級，一邊和居民齊心抵禦來自怪獸和敵人頭目的攻擊。隨著故事進展，也會發現物品或建築的製作配方，以第一人稱視角跑步、滑翔、游泳、瞬間移動等操作，找出所有的配方吧！此外，玩家也可利用網路連線或無線通訊連線享受最多 4 人一同遊玩的遊戲樂趣。

收錄追加 DLC 第 1 波～第 3 波！

本作除遊戲本篇外，將收錄現已發布的追加 DLC 第 1 波～第 3 波，大幅增加「創造物品」的豐富要素，讓各位創造師們享受最完整的遊戲體驗。

點圖看追加的 DLC 第 1 波～第 3 波 ▼

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官方也同步公開《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 破壞神席德與空蕩島》Nintendo Switch繁體中文版遊戲開頭動畫：

商品情報 

遊戲名稱：《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 破壞神席德與空蕩島》

發售日：2019年8月9日

發行商：BANDAI NAMCO Entertainment Asia Pte Ltd.

台灣發行：BANDAI NAMCO Entertainment Taiwan Ltd.

平台：Nintendo Switch

類型：方塊創造RPG

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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