IKEA 電競產品最快2020年推出　個人化設計將成打機必備配件？

IKEA 一向的印象都是出售價廉物美的家居產品，甚至買傢俱就第一時間先去 IKEA 看看。不過，IKEA 看來也不打算只限制於家居產品，開始和不同的公司合作，現在更打算推出電競產品，而且不是市面上的電競配件這麼簡單。

3D 打印產品

IKEA 和醫療用品品牌 UNYQ 及電競學院 Area Academy 合作，推出一系列的電競產品。UNYQ 是一間專門設計人體輔助工具的公司，例如義肢。由於這些產品需要完美配合用家的身體構造，因此會先透過 3D 掃瞄來了解用家的身體數據，再使用 3D 打印技術直接製造出個人化的義肢。而今次 UNYQ 和 IKEA 的合作，正要利用到 UNYQ 的掃瞄和 3D 打印技能，因此這些電競產品都會是個人化產品。

IKEA 式電競產品

今次 IKEA 推出的電競產品，並不是市面上各間品牌都染指的滑鼠、鍵盤或螢幕，而是更貼合玩家身體需要的產品。IKEA 暫時公布了三個產品，分別是手托、防滑鍵帽和滑鼠線夾，前兩者都是能有效提升玩家的遊戲體感。由於是個化人的產品，因為購買前需要在手機 App 上掃瞄和計算出用家的身體數據，再用 3D 打印技術度身訂造出相對的配件。

目前推出的三件產品中，筆者對手托的興趣最大，就算在最高等級的電競比賽中，也很少看到選手會使用手托。但在宣傳片中，使用手托後，操作滑鼠的流暢度看似有所提升。如果 IKEA 今次合作推出的產品能得到選手和玩家的青睞，後續 IKEA 應該會推出更多電競產品。第一批的合作商品，預計在 2020 年正式發售，有興趣的話請留意後續報導。