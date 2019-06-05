【Pokemon 劍/盾】極巨化變身、4人組隊團體戰、發售日公布

【Pokemon 劍/盾】任天堂 Switch 平台的最新 Pokemon 正傳大作《Pokemon Sword/Shield（寶可夢 劍/盾）》近日舉行 Nintendo Direct，公布更多新情報。

《Pokemon 劍/盾》於YouTube頻道公布Pokemon Direct新影片，展示更多遊戲內容。當中介紹了多隻新的Pokemon，包括毛辮羊、幼棉棉、暴噬龍及鋼鎧龍。鋼鎧龍能夠幫玩家移動、亦展示了幼棉棉的進化變成白蓬蓬。而戰鬥系統方面加入兩個新系統：「極巨化」與及「極巨團體戰」。

毛辮羊、幼棉棉、暴噬龍、鋼鎧龍、白蓬蓬

在今作中所有Pokemon都可以進行「極巨化」變成超大隻，除了體型變大之外招式會變成強大的專用招式，不過在每次戰鬥中極巨化只能使用一次，而且經過三回合就會變回原型。加入此一系統，似乎打道館或者對人戰時就更具戰略性了。

而「極巨團體戰」就是一個4人協力的戰鬥，將面對野生而持久極巨化的強力Pokemon，當中只有1名玩家可以使用極巨化來對抗。戰勝後亦會有迫力的精靈球Get!演出，而且部份的Pokemon要打此極巨團體戰才可取得。4人協力方面除了可以本地臉對臉連機之外，亦有提供網絡連線的功能。

在影片最後更展出今集主題的兩隻傳說Pokemon，劍的「蒼響」與及盾的「藏瑪然特」。更公布全球發售日，為2019年11月15日。

傳說Pokemon蒼響、藏瑪然特：