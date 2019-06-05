【Pokemon 劍/盾】極巨化變身、4人組隊團體戰、發售日公布

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Pokemon 劍/盾】任天堂 Switch 平台的最新 Pokemon 正傳大作《Pokemon Sword/Shield（寶可夢 劍/盾）》近日舉行 Nintendo Direct，公布更多新情報。

《Pokemon 劍/盾》於YouTube頻道公布Pokemon Direct新影片，展示更多遊戲內容。當中介紹了多隻新的Pokemon，包括毛辮羊、幼棉棉、暴噬龍及鋼鎧龍。鋼鎧龍能夠幫玩家移動、亦展示了幼棉棉的進化變成白蓬蓬。而戰鬥系統方面加入兩個新系統：「極巨化」與及「極巨團體戰」。

毛辮羊、幼棉棉、暴噬龍、鋼鎧龍、白蓬蓬

在今作中所有Pokemon都可以進行「極巨化」變成超大隻，除了體型變大之外招式會變成強大的專用招式，不過在每次戰鬥中極巨化只能使用一次，而且經過三回合就會變回原型。加入此一系統，似乎打道館或者對人戰時就更具戰略性了。

而「極巨團體戰」就是一個4人協力的戰鬥，將面對野生而持久極巨化的強力Pokemon，當中只有1名玩家可以使用極巨化來對抗。戰勝後亦會有迫力的精靈球Get!演出，而且部份的Pokemon要打此極巨團體戰才可取得。4人協力方面除了可以本地臉對臉連機之外，亦有提供網絡連線的功能。

在影片最後更展出今集主題的兩隻傳說Pokemon，劍的「蒼響」與及盾的「藏瑪然特」。更公布全球發售日，為2019年11月15日。

傳說Pokemon蒼響、藏瑪然特：

+6
+5
+4
勇者鬥惡龍X 啃老玩家兇殺案 角色最後位置成聖地 網民極盡挖苦
【MHW ICEBORNE】新片　轟龍、斬龍登場　獵人可騎兇豺龍代步
【E3 2019】Google遊戲串流服務「Stadia」收費情報即將公開
《R-Type Final 2》眾籌平台製作企劃正式開始
【E3 2019】Square Enix神祕新作《Outriders》正式公開！
《莎木3》人氣動作冒險第三部曲　宣布延期推出
Mega Drive Mini 公布第四彈作品　追加作FANS完夢、更可合體MD塔
《七大罪～光與闇的交戰～》 iOS／Android 手遊 正式開服
RPG《勇者鬥惡龍 創世小玩家2 》Switch 繁中版8月9日發售
《白色鋼鐵X》發售日公開　Switch／PC／PS4版同步推出
全新RPG《Last Idea》評測　裝備靠運氣、進化走向可自調
新手遊《勇者鬥惡龍Walk》現實與DQ世界結合冒險　隨街捉史箂姆
【實測】對應GG等Sega遊戲！玩盡經典Retro Freak Mega Black版
【露露亞的鍊金工房】70小時爆機評價：完成度高內容豐富誠意之作
《LoveLive！學園偶像祭All Stars》本年秋後登場　打造Live Show
【GRANBLUE FANTASY VERSUS】碧藍幻想GBF VS 封測試玩報告
《人中之龍5：實現夢想者》登場　公關俱樂部追加親密互動小遊戲
《多啦A夢牧場物語》預定秋季登場　神奇法寶帶來不一樣牧場體驗
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。