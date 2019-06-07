iOS 13 新功能玩「慢充」？iPhone 最佳充電模式如何運作？

iOS 13 新增 Optimized Battery Charging ，人人都快充的年代，iPhone 新功能竟然主打「慢充」？到底這個新功能有什麼優點及特別之處，對延長電池壽命有什麼幫助，是否值得大家使用？不如在 iOS 13 推出之前，先了解這項新功能。

早兩年 Apple 因應 iPhone 電池老化，在 iOS 加入限制手機速度的功能，引起了不少風波，到後來分別在 iOS 11.3 容許用戶自行決定是否限速，及推出 US$29 的更換電池計劃，才成功平息消費者的不滿。今次 iOS 13 加入 Optimized Battery Charging 最佳充電模式，可以算是整個電池風波的延續，讓用戶可以多一個方法，令手機電池更加長壽。

iOS 13 開發者版本已經推出，當中新增了 Optimized Battery Charging 最佳充電模式功能。（MacRumors）

記者曾經為大家解釋過，若果將電池長期保持在 40 至 80% 電量之間，可以有效延長電池的壽命。Optimized Battery Charging 就是使用同一概念，平常充電只會充到 80% 滿，iPhone 在啟動有關功能後，會學習用戶的使用習慣；例如用戶習慣在晚上充電，iPhone 會在充電至 80% 後暫停充電，一直等待至用戶平常睡醒前一、兩小時，才完成最後 20% 充電。若果長時間在充電 100% 後繼續連接充電器，會明顯減少電池的壽命，而 Optimized Battery Charging 將電量保持在 80%，等待用戶拔除手機前才將電池充滿，就可以減少電池的耗損。

其實電池若果維持在 40 至 80% 之間，可以有效延長壽命。（設計圖片）

延長 iPhone 電池壽命的要點（按圖放大）

所以，iOS 13 這個 Optimized Battery Charging 雖然效率上的確算是「慢充」的一種，不過比起一般使用慢速充電器去減少電池耗損的做法，明顯又有效率得多。對於希望 iPhone 電池可以突破一般兩年壽命限制的朋友，這個「慢充中的快充」功能，值得大家嘗試。