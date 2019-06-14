華為用家中伏？Huawei手機強制顯示廣告！原來開了「這個」設定…

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華為手機安全問題向來備受關注，最近外地有用家指 華為手機突然出現第三方廣告，讓用家懷疑 華為手機是否安全外，亦讓人聯想 華為是否因為封殺行動而出現問題。（文：黎生）

華為最近不斷傳出負面新聞，最新爆發的是外地有華為手機用戶於 Twitter 上發文指，華為手機在鎖定屏幕後，會自動顯示「Booking.com」酒店預訂服務的廣告。而且更有外媒發覺出現問題的華為手機幾乎均使用了預載的風景 Wallpaper，讓人懷疑這次問題是否出於華為的操作。

目前已知受影響的機款，包括 P30 Pro、P20 Pro、P20、P20 Lite 外，連華為旗下子品牌 Honor 10 亦在其列。另是次廣告事件的受害者分布英國、荷蘭、愛爾蘭、挪威、德或及南非等國，影響範圍十分廣泛，只不過香港方面就暫時未有收到「中招」報告。

理所當然地，受影響的歐美用戶也紛紛在網上對這突如其來的廣告表示不滿：

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在事件傳出之後，華為暫未有官方聲明，不過華為的德國分部 Twitter 就回覆了用戶有關的「解決」辦法 － 將自動桌布、亦即 Magazine 功能停用，即可解決廣告顯示的問題，然而這個「方法」，卻讓用家只可以用單一的桌布，等如閹割了華為手機的部份功能，似乎並非一個讓人信服的做法。

華為德國Twitter 就有關疑似廣告的回覆

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