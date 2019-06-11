野餐、演唱會人多難通訊！必用Telegram高私隱、網絡擠塞都用得

大家參加演唱會、野餐會等大型戶外活動時，手機網速常因為現場人多擠迫而變慢，導致某些數據使用量比較大的即時通訊軟件無用武之地，難以跟失散的朋友聯絡。Telegram是近年愈來愈多熱愛戶外活動朋友的即時通訊軟件首選，勝在架構簡潔輕盈「不大食」，而且極為著重保障私隱，不但支援雙重認證（two-step verification），一對一加密私訊，所有PM訊息可「閱後即焚」或自訂時間自動刪除不留底，Security chat秒數功能加快刪除速度，用戶更可以自行設定ID和隱藏電話號碼。

推出只有6年的超新型的手機即時通訊應用程式Telegram，設計輕盈，收發訊息的速度比WhatsApp更快；即使在人多擠迫、網絡訊號欠佳的情況下也能離線登入，待訊號好轉時系統可即時收發訊息。Telegram也比其他即時通訊App還有着更強大的個人私隱資料保安措拖。不但支援雙重認證（two-step verification），一對一加密私訊，所有PM訊息可「閱後即焚」或自訂時間自動刪除不留底，Security chat秒數功能加快刪除速度，用戶更可以自行設定ID和隱藏電話號碼。

其實大家由安裝並註冊開帳戶的一刻起，已經可以透過各種設定選項來將電話號碼和個人身份保密。以下簡單截圖教學，逐步指示大家開Account時加強私隱保障需要的動作。即使你已老早開了，都可以把全套動作重做一次以達到完全身份保密：

（點擊截圖放大細睇詳情）：

+ 6 + 5 + 4

由上面圖輯可見，Telegram大部份私隱保安可透過Privacy and Security設定。用家可決定個人電話號碼只開放給在Contact List電話簿上的人士，或完全保密（Nobody can see）。其餘選項也可自行調校，以防止被不明人士拉入奇怪的Groups或Channels。

強烈建議使用或保持雙重認證（two-step verification）功能開啟：當用家開新帳戶，或每更新一次設定時，基於雙重認證原則，系統都會傳送Passcode驗證碼去用家登記的Email。當用家輸入每次不同的Passcode入系統，再輸入Password，方可完成動作。如此一來可保證個人資料得到保護。比起Touch ID，建議用家使用真正密碼作Password，密碼提示Hint亦以複雜微妙為上，防止密碼有被「撞中」的機會。

出外野餐或參加戶外大型音樂節，人多雜亂，自己或朋友都有手機失竊的機會。為防賊人從Telegram groups得知你或他人的電話號碼，最好事先將Phone Number隱藏，校成Nobody can see就可。在PM中設定「閱後即焚」來處理訊息，也能保護私隱。Icon照片和ID，不宜使用真人相片或實名，以免身份被盜。

以下是Telegram網民用家歸納的保護私隱措拖，建議大家完全跟足來設定Telegram，以策安全：