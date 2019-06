野餐、演唱會人多難通訊！必用Telegram高私隱、網絡擠塞都用得

推出只有6年的超新型的手機即時通訊應用程式Telegram,設計輕盈,收發訊息的速度比WhatsApp更快;即使在人多擠迫、網絡訊號欠佳的情況下也能離線登入,待訊號好轉時系統可即時收發訊息。Telegram也比其他即時通訊App還有着更強大的個人私隱資料保安措拖。不但支援雙重認證(two-step verification),一對一加密私訊,所有PM訊息可「閱後即焚」或自訂時間自動刪除不留底,Security chat秒數功能加快刪除速度,用戶更可以自行設定ID和隱藏電話號碼。

其實大家由安裝並註冊開帳戶的一刻起,已經可以透過各種設定選項來將電話號碼和個人身份保密。以下簡單截圖教學,逐步指示大家開Account時加強私隱保障需要的動作。即使你已老早開了,都可以把全套動作重做一次以達到完全身份保密:

(點擊截圖放大細睇詳情):

由上面圖輯可見,Telegram大部份私隱保安可透過Privacy and Security設定。用家可決定個人電話號碼只開放給在Contact List電話簿上的人士,或完全保密(Nobody can see)。其餘選項也可自行調校,以防止被不明人士拉入奇怪的Groups或Channels。

強烈建議使用或保持雙重認證(two-step verification)功能開啟:當用家開新帳戶,或每更新一次設定時,基於雙重認證原則,系統都會傳送Passcode驗證碼去用家登記的Email。當用家輸入每次不同的Passcode入系統,再輸入Password,方可完成動作。如此一來可保證個人資料得到保護。比起Touch ID,建議用家使用真正密碼作Password,密碼提示Hint亦以複雜微妙為上,防止密碼有被「撞中」的機會。

出外野餐或參加戶外大型音樂節,人多雜亂,自己或朋友都有手機失竊的機會。為防賊人從Telegram groups得知你或他人的電話號碼,最好事先將Phone Number隱藏,校成Nobody can see就可。在PM中設定「閱後即焚」來處理訊息,也能保護私隱。Icon照片和ID,不宜使用真人相片或實名,以免身份被盜。

以下是Telegram網民用家歸納的保護私隱措拖,建議大家完全跟足來設定Telegram,以策安全:

1. 不要使用自己真名

2. 不要使用自己真人照片作icon

3. 可以設定Telegram ID,提供ID給他人。對方不需要電話號碼也可聯絡你。隨時可以更改ID,定期轉換亦可

4. 一定要啟用雙重認證(two-step verification)

5. 不要在大型Group或公海Group提供個人資料

6. PM可以用Security chat秒數功能,例如設定閱讀短訊後5秒立刻自動刪除內容

7. 沒有把你的電話號碼加入Contact list的人士,不會知道你的電話號碼,除非你主動分享。但別人有加入你電話號碼的話,便會連結到你的帳戶。最近Telegram更新,Default默認設定成公開電話號碼。用家可以前往Privacy and Security的Phone Number選項處校成Nobody can see

8. 安裝Telegram的一刻,有加入你電話號碼的人會有Notification

9. 有事可以隨時刪除帳戶。日後可以再開新帳戶

10. 絕不可以在公開Group曝露個人資料同身份

11. 可於Privacy and Security調校有你的電話號碼的人才可把你加入Groups & Channels,防止無故被陌生人拉入不明的群組