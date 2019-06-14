華為宣布 Mate X 摺芒機延期推出　背後原因竟然關 Samsung 事？

數碼生活
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要成功量產一部可摺疊手機究竟有多大難度？繼 Samsung Galaxy Fold 因品質問題而需要無限期推遲上市日期之後，本看來自信滿滿的 Huawei 華為也在不久前宣布：將 Mate X 的發售日期由原先預定的 6 月推遲到今年的 9 月。

據華為發言人在近期的一次傳媒訪問中所言，是次延遲發售 Mate X 的決定，居然是與 Samsung 有關？

眾所周知，Samsung 在 4 月時份搶先華為發表了 Galaxy Fold，但就在正式上市前，因為大量測試機在短時間內出現壞機／故障，為了改良設計而需要將發售時間無限期押後；而此「失敗」經驗就成為了華為的可鑑前車，華為發言人明言：「我們可不想推出一部會破壞得們聲譽的產品。」，是以他們採取更審慎的態度對待 Mate X，並將之推到今年 9 月才正式上架。

設計上 Mate X 與 Galaxy Fold 不同，製作難度理應更低（加里 攝）

然而，除了需要時間做更多的測試之外，華為其實還面臨著美國的封殺危機。目前美國對華為的封殺法令尚未解除，而如果將 Mate X 推到 9 月才上市的話，意味著華為的這部摺機將錯過為期 90 日（現在還尚有 60 左右）的緩解期，那 Mate X 真正出爐時會否預載 Google Android 系統，就變成未知之數。

假設中美關係沒有好轉、封殺令持續，Mate X 在目前的發售日期將不能使用 Android，只能使用早前華為方面透露過的 Plan B － 鴻蒙 OS；華為方面明言，雖然目前仍然傾向使用 Android 系統，但如果迫不得已需要準備好自主研發的操作系統，他們能在 6～9 月內完成出機準備。現階段對於鴻蒙 OS 我們仍然是了解甚少，究竟它可否替華為帶來復仇機會，仍然尚待觀望。

資料來源：The Verge

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