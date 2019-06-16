華為或棄自家鴻蒙系統？轉投 Sailfish 開源陣營隱私度更高！

撰文：玩物達人
最後更新日期：
坊間盛傳即使 Huawei 手機未能使用 Android 系統，自家 Ark 鴻蒙系統未必會登場，因為華為還可以選擇同為開源碼的 Sailfish OS，大大減低重新推廣及研發新系統的成本。（文：黎生）
美國對 Huawei 的禁制目前尚未有緩和跡象，故坊間一直關注 Huawei 是否像傳聞所言棄 Android 系統並讓自家 Ark 鴻蒙系統上陣。但最近坊間卻盛傳 Huawei 的選項可能是轉投來自由前 Nokia 員工主導的 Sailfish 系統開源陣營。Sailfish 系統源自於 Nokia MeeGo 系統，更加領先時下 Android 及 iOS 系統，系統一直沿用手勢操控功能，使介面頗為易用，廣受好評。
Huawei 可以加入 Sailfish OS 陣營，取代以自家的 Ark 鴻蒙平台去作為無法使用 Android 的解決方案。（設計圖片）
除了系統易於使用外，Sailfish 系統亦可以兼容 Android Apps，用戶只要透過 APK 檔安裝即可，讓 Huawei 可以較輕鬆地解決採用新系統後要面對 Apps 不足的問題。而且，Sailfish 系統更具有高私隱的特性，只會收集最基本的資料以維持運作，並且不會轉售用戶的使用習慣至第三方，故若 Huawei 真的投身至 Sailfish，更有望可以堵塞有關私隱的疑慮。
事實上 Sailfish 系統亦曾在香港市場出現，早於 2014 年 3HK 便將預載 Sailfish 系統的 Jolla 引入香港，當時亦引起不少關注，但因沒有後繼機而漸漸淡出。若 Huawei 真的全面投入 Sailfish 系統，或許可以在這智能手機世代，開出一遍新天地。
來源：AndroidAuthority