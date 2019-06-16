華為或棄自家鴻蒙系統？轉投 Sailfish 開源陣營隱私度更高！

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坊間盛傳即使 Huawei 手機未能使用 Android 系統，自家 Ark 鴻蒙系統未必會登場，因為華為還可以選擇同為開源碼的 Sailfish OS，大大減低重新推廣及研發新系統的成本。（文：黎生）

美國對 Huawei 的禁制目前尚未有緩和跡象，故坊間一直關注 Huawei 是否像傳聞所言棄 Android 系統並讓自家 Ark 鴻蒙系統上陣。但最近坊間卻盛傳 Huawei 的選項可能是轉投來自由前 Nokia 員工主導的 Sailfish 系統開源陣營。Sailfish 系統源自於 Nokia MeeGo 系統，更加領先時下 Android 及 iOS 系統，系統一直沿用手勢操控功能，使介面頗為易用，廣受好評。

Huawei 可以加入 Sailfish OS 陣營，取代以自家的 Ark 鴻蒙平台去作為無法使用 Android 的解決方案。（設計圖片）

除了系統易於使用外，Sailfish 系統亦可以兼容 Android Apps，用戶只要透過 APK 檔安裝即可，讓 Huawei 可以較輕鬆地解決採用新系統後要面對 Apps 不足的問題。而且，Sailfish 系統更具有高私隱的特性，只會收集最基本的資料以維持運作，並且不會轉售用戶的使用習慣至第三方，故若 Huawei 真的投身至 Sailfish，更有望可以堵塞有關私隱的疑慮。

事實上 Sailfish 系統亦曾在香港市場出現，早於 2014 年 3HK 便將預載 Sailfish 系統的 Jolla 引入香港，當時亦引起不少關注，但因沒有後繼機而漸漸淡出。若 Huawei 真的全面投入 Sailfish 系統，或許可以在這智能手機世代，開出一遍新天地。

來源：AndroidAuthority

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