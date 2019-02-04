新 iPhone XI　行iOS13 或將加入 Dark Mode 及起用 USB-C

市場傳聞 iPhone XI 系統將升級為iOS 13，不單會像 macOS Mojave 般設有 Dark mode 顯示模式，Apple更會首度為手機搭配 3D 鐳射鏡頭，以提升 iPhone 的 AR 處理能力；更可能以 USB-C 取代 Lightning 連接埠。（文：黎生）

Apple 新 iPhone XI 規格備受用家關注，坊間有報告指即將於今年推出的 iPhone XI，將會因採用全新 iOS 13，並加入 macOS 上大獲好評的 Dark Mode 顯示模式。鑑於 iPhone XI 預計將會繼續用 OLED 屏幕，以及 Google 早前公開有關 OLED 屏幕省電的研究報告，相信 iPhone XI 在新顯示模式下，將會有更長的使用時間。

iPhone XI 採用的 iOS 13 將會備有 Dark Mode 顯示模式。（9to5Mac）

另外，有關 iPhone XI 的 3 鏡頭設計有更多消息流出。一如外界早前所預測，3 鏡頭配置將為標準、長焦及新增的 ToF 鏡頭，利用 3D 鐳射掃瞄技術強化對環境的偵測功能，並帶來更理想的 AR 應用效果，與 Apple 近年致力發展 ARKit 的策略吻合。另有指 iPhone XI 將跟隨 iPad 步伐，採用 USB-C 為充電傳輸埠。

早前曾流出 iPhone XI 工程機合成圖，其三鏡頭設計排列比較特別。（＠OnLeaks）

根據過往經驗，iPhone XI 將於今年 9 月正式登場，而於 6 月舉行的 WWDC 大會則可讓用家透過新發布的 iOS，一猜新 iPhone 將會備有的新功能。



來源：9to5Mac