Sony Xperia 1、華為P30 Pro、Nokia 9評測：人像夜景攝影盲測

Sony Xperia 1、華為 Huawei P30 Pro 及 Nokia 9 PureView 是近期 3 台主打攝影功能的旗艦手機，分別配備 3 鏡頭、４鏡頭及 5 鏡頭的主拍攝模組，到底 3 台旗艦在不同場景的拍攝效果如何？記者特別找來這 3 台旗艦作一次盲測比併，先讓大家看看相片作一個客觀比較，再揭曉到底相片是由那一部手機拍攝。

Sony Xperia 1 是近期上市的最新拍攝旗艦，跟早前推出的 Huawei P30 Pro 及 Nokia 9 PureView，同樣以強勁拍攝能力作主打。記者就特別找來分別配備 3 鏡頭的 Sony Xperia 1、4 鏡頭的 Huawei P30 Pro 及 5 鏡頭的 Nokia 9 PureView 在多個不同的拍攝場景，作一個拍攝比較。為了令各位讀者可以更客觀評價手機的拍攝效果，記者暫時將 3 台手機匿名處理，分別以 A、B、C 機稱呼。順道一提，A、B、C 並不代表記者剛剛提及 3 機的順序，記者到文末將會揭曉到底那一個字母代表那一台手機。

Sony Xperia 1（下）、Nokia 9 PureView（左）及 Huawei P30 Pro（右）是今次拍攝盲測的比併手機。（區慶威攝）

室內人像拍攝

室內人像拍攝由於光線不足或光源混亂的關係，對於手機來說其實並非大家想像中容易處理的場景。記者特別在前女子組合 Szster 細孖張詩雅開設的畫室小畫僮作拍攝測試，這個在招牌前的位置出奇地令其中兩台手機表現不太對辨。手機 A 雖然以低 ISO 拍攝，不過人像相對較暗啞，清晰度一般，有輕微油畫化情況。B 出現一個「錯晒」的削斷，雖然人像本身對焦準確亦成像清晰，但測光卻莫名其妙以背後的招牌燈光為準。C 的人像清晰、顏色準確，招牌亦未有過度曝光，是 3 機中表現最討好的一台。

室外人像拍攝

記者找來 Model Zonbi 幫忙，雖然拍攝的日子雖然陽光不太充沛，不過已經足夠測試手機在應付日光情況光暗反差的表現。其中手機 A 雖然成像清晰，不過顏色感覺不太自然。手機 B 相片整體對比處理準確，不過色調稍為暗啞。手機 C 人像清晰而且顏色準確，但背景則過度曝光。記者自己較得手機 B 及 C 的處理較為順眼。

背光人像拍攝

背光拍攝可以說是手機廠商投放最多資源，去研究不同拍攝運算法的一個範疇。其中手機 A 人像顏色還完度高、色彩豐富，對比處理亦準確。手機 B 繼續一貫比較暗啞的表現，感覺亦拍攝不出背光的感覺，只是將整體亮度壓低。手機 C 雖然顏色還完度及對比處理都不俗，不過雜訊太高，微粒處理頗一般，將相片放大會打了折扣。

夜景拍攝：維港

維多利亞港夜景是不少朋友喜歡拍攝的對象，亦可以顯示手機在低光環境拍攝眾多不同光源景物的能力。手機 A 對比處理非常準確，背景的大廈燈光未有過度曝光，建築物線條非常清晰，包括稍遠另一條船上的船倉環境亦未有過度曝光。手機 B 整體輕微過度曝光，而且使用頗高的 ISO 拍攝，雜訊稍為過多。手機 C 顏色自然討好，高光位置如另一條船船倉則過度曝光。

夜景拍攝：雷生春

歷史建築雷生春在晚間僅依靠附近街燈照明，對手機的 ISO 感光度及雜訊控制有一定要求。手機 A 成像清晰，亦延續一貫對比強烈的特色，雜訊控制出眾。手機 B 則使用較高 ISO，雜訊控制一般，放大相片微粒明顯，例如建築物的細節油畫化情況就比較明顯。手機 C 的雜訊控制亦不俗，整體成像跟手機 A 接近，但色溫則較暖。

近距拍攝：相機食先

手機 A 繼續非常高對比及顏色鮮艷的特性，相片效果其實比實物更加搶眼，不過稍微過度曝光。而手機 B 則保留較多細節，光澤鮮明。手機 C 表達自然，但顏色稍稍偏暖，細節保留亦做得不俗。雖然手機 A 比較適合大家對「手機食先」的要求，不過記者會覺得稍嫌「味精」過重；至於手機 B 雖然細節太清晰，不過較接近真實還原。

記者以下就為大家開估：

手機 A－Huawei P30 Pro

手機 B－Nokia 9 PureView

手機 C－Sony Xperia 1

今次的盲測比較，記者使用手機最基本的自動拍攝功能，不過就關閉了 Huawei P30 Pro 好像「夜景模式」及「人像模式」等自動介入的功能，務求令測試呈現主鏡頭最真實的效果。另外，Nokia 9 PureView 則是唯一一台實際使用多鏡頭拍攝的機種。Sony 今次在 Xperia 1 上加入相機部門 Alpha 系列的部份技術，銳意重振手機在拍攝領域上昔日的光輝；從今次測試相片可見，Xperia 1 在人像拍攝上有一定優勢，低光拍攝亦處理不俗。至於 Nokia 9 PureView 似乎是希望保留較多後製空間，不過這樣處理未必適合一般用戶的需求。至於 Huawei P30 Pro 在低光、高對比等情況有較出眾表現，但部分相片稍為過度處理，令相片顏色失真。