final全新B系列發燒級IEM耳機　型格金屬質感第一手試聽報告

日本音響品牌 final 向來專攻耳機市場，外型以日系簡約小巧為主，高中低階均有顧及到。而最新出品的「B」系列( Final B Series )不單定價走中價層面，外觀也顧及海外用家口味，改為IEM入耳式耳機殼，香港終於也正式上市，金屬質感外殼加上菱角設計，3個型號各有特色。

final「E」系列耳機主打平價市場，成為不少人的電話聽歌良伴，而最新「B」系列（B Series）則重回該廠擅長的發燒級範疇，售價由2千至4千多作為Head-Fi入門屬不錯之選。2018年final推出了首款半DIY的IEM耳機「MAKE」系列，供用家自行調音。而今次B1、B2、B3三款新品正是以前者為基礎開發，沿用「三點支撐設計」令耳機能舒服地戴穩在耳甲腔中，所以外型十分相似。但內裡就在IEM耳機設計之上，對單元進行精心改良，配合final技師調音而帶來獨特音色。至於「B」系列的金屬外殼，則以離子輔助沉積技術鍍上鍍層，達到耐用之效。

金屬外殼的final B1耳機配上如Astell&Kern SP1000一類金屬DAP更加有型。（胡劍威攝）

B1、B3重點矜貴鍍銀線

總括來說「B」系列保留了final發燒級耳機一向人聲較前及中音突出之特色，而有趣的編號排位並非按價錢順序，一圈一鐵的B1售HK$4980、單鐵B2為$2180，而雙動鐵的B3售HK$3580，可以看到B1是當中最貴B2反而是最便宜。至於B1和B3雖然定價較高，但這兩款所付送的耳機線本已是價值千五元，這條final聯同日本潤工社開發的鍍銀無氧銅耳機線，有效降低雜音和提升耳機靈敏度，是B1和B3靚聲的一大重點。

final聯同日本潤工社開發的鍍銀無氧銅耳機線本身價值千五元，另付送軟膠耳勾方便用家配戴。（胡劍威攝）

實際試聽過後，B1作為系列大哥自然有和售價相應的實力，聲底厚實而且中音突出的特色更是表露無遺，人聲定位非常清晰，柔和不刺耳。用來聽爵士樂、騷靈樂或流行曲類的發燒天碟極之不錯，喜歡聽人聲演唱的話B1應該是最佳選擇。而銀色外表的B3相對B1聲底輕一點，雙動鐵單元在高音處理上恰到好處，可能因為來自相同的調音技術，B3大體上音色和B1都近似，只是音場窄一點低音沒那麼沉，如果對價錢有所考量的朋友，選擇B3可能較適合。

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純白包裝盒十分簡潔（官方圖片）

B2入門級自然之選

「B」系列三個型號是中間的B2最便宜，沒有鍍銀耳機線換上了一條標準的無氧銅線，一個全頻動鐵單元，分析力當然不能和上文B1和B3相比，但仍然保有final的出色人聲表現，音色順滑自然，沒有過多「味精」，可以很好地呈現音源本來的聲音，作為入門級耳機已很足夠。