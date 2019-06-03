Under Armour x JBLFlash 真無線運動藍牙耳機 ：功能簡便戴得穩

【Under Armour x JBL Flash 真無線運動藍牙耳機】Under Armour 這個運動產品品牌，近年連耳機產品都參上一腳，找來另一音響名廠 JBL 合作推出多款耳機產品，而他們的在香港最新發售的真無線耳機 Flash，就是 Under Armour 耳機系譜中之前缺席的入耳款式運動耳機。 作為一款運動耳機，UA Flash 的外型加上了三防 Gadget 常見的軟膠設計，支援 IPX7 防水，另外又加入了兩款截然不同的外界聲音聆聽模式，操作過程亦並不複雜，相信會十分切合愛運動、尤其是街跑人士的需要。

UA Flash 硬派設計、連外盒都防水？

對比某些強調流線型的對手，UA Flash 的外型明顯強調更「硬淨」的梯型線條，黑配紅的配色加上格子紋的軟膠，也在低調中帶出型格感覺。 UA Flash 耳機本體不算重，不過外型看上去就有一定的重量感，幸而戴上耳後，受惠於它的特製 Freebit 設計，使它們在耳內戴得非常牢穩，裝上後即使有跳躍等大幅度的動作，耳機都戴得十分牢固，可以放心進行任何運動時配戴。

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一鍵聽外界聲音、兩大模式夠方便

UA Flash 內置由 JBL 負責調音的 5.8mm 單元，輸出方面偏向中至低音，如果是用來聽傳統流行曲，可能會略嫌遜色，不過用來播放節奏感強勁供運動時聆聽，UA Flash 倒是一個剛好的選擇。



不過值得一讚的，是 UA Flash 的主要操作相當方便，不需要任何額外的 App 就可以進行媒體控制，以及在三個不同的聲音模式中進行切換。

UA Flash 的操作主要分為左右兩邊，耳機上的 UA 商標為按鍵，右邊耳機上的按鍵為一般的媒體控制，按一下為播放／暫停，連續按兩下即為轉到下一首歌。至於左邊耳機上的按鍵，則用來控制 Bionic Hearing 的外界聲音模式。



除了普通模式之外，UA Flash 支援兩種 Bionic Hearing 模式，按一下左側耳機的按鍵一下，即進入 TalkThru 模式，此模式主要讓用戶接收周邊的人聲，開啟後耳機的音效輸出音量會降得相當低， UA Flash 下的咪高峰會錄取人聲並即時播放，用戶不需要摘下耳機就可以與身邊的人交流。

另一模式 AmbientAware 模式則在運動耳機中十分常見，可以在播放音樂的同時亦同時接收外界聲音，在街跑時不會因為完全隔音而不能察覺身邊的危險。



UA Flash 的香港售價為＄1,599，在目前的真無線耳機市場不算便宜選擇，不過在測試過程中，不難體驗到 UA 為運動需要而作出的設計，使 UA Flash 的配戴牢穩、舒適，再加上本身有一定叫座力的 Under Armour 品牌，應可以吸引一定的運動用家。