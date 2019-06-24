外殼製造商又洩機密、力證 Galaxy Note 10 將推兩個尺寸？

撰文：蔡浩騰
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根據 Samsung 慣例以及近期流出的資料顯示，其另一皇牌 Note 系列的新作 － Galaxy Note 10 最快將於 8 月頭發表，換言之還有個多月時間。
近日有關 Note 10 設計的傳言已經在網上大量流出、甚至可以互相引證，不過要講「殺傷力」，似乎都不及配件製造商近日流出的資料 － 它除了證實了 Note 10「家燕芒」前鏡設計以外，更間接確認了 Note 10 將會推出雙尺寸版本的傳言。
在國外的網購配件網站 MobileFun 上，最近就出現了 Samsung Galaxy Note 10 以及 Note 10 Pro 的保護殼產品資料，全線產品均出自 Olixar 之手。除了不同材質、設計的保護套、外殼以外，較大尺寸版本的 Note 10 Pro 甚至有玻璃貼的資料上載於網上。
從玻璃貼的產品圖片中所見，Galaxy Note 10 採用超窄邊框全面屏，並一如傳聞一樣在屏幕的中央開孔，有網民揶揄其為「家燕芒」
目前關於新的 Galaxy Note 10 及 Note 10 Pro 的屏幕尺寸資料仍然暫時欠奉，但從以上流出的資料看來，兩個型號在比例上的分別應該不大，並且同樣採用三主鏡頭設計，只不過 Note 10 Pro 鏡頭旁還有多兩個孔洞，或者是用作 ToF 測距之用，意味著 Note 10 Pro 的拍攝功能仍會比 Note 10 更勝一籌。
資料來源：MobileFun、GSMArena