外殼製造商又洩機密、力證 Galaxy Note 10 將推兩個尺寸？

根據 Samsung 慣例以及近期流出的資料顯示，其另一皇牌 Note 系列的新作 － Galaxy Note 10 最快將於 8 月頭發表，換言之還有個多月時間。

近日有關 Note 10 設計的傳言已經在網上大量流出、甚至可以互相引證，不過要講「殺傷力」，似乎都不及配件製造商近日流出的資料 － 它除了證實了 Note 10「家燕芒」前鏡設計以外，更間接確認了 Note 10 將會推出雙尺寸版本的傳言。