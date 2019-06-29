PS5真身未見　跑分先流出：比PS4效能高4倍

E3完結後，不少玩家也將關注的目光投放的下個世代的主機上。微軟在E3的發布會上透露了下一代主機計劃Project Scarlett的部分配置信息，而任天堂和SONY都沒在自己的發布會上提到下一代主機的信息。就此看來，我們應該再等一段時間，才會有Switch 或者PlayStation下一代產品的信息。不過，博主APISAK在自己的Twitter上曝光了一些疑似是PlayStation下一代主機的測試數據。從數據結果中能夠看到，這款新主機的性能比PlayStation 4還要強好幾倍。

APISAK在Twitter上表示，他是偶然從基準測試工具中發現了一些隱藏的測試數據。從公佈的數據中能夠看到，這次測試的芯片組為AMD Gonzalo，機器的整體得分達到了20000以上，是普通PS4得分的4倍。而媒體WinFuture在報導中提到，這次把得分直接定義成「PS5得分」其實還不夠嚴謹。不過之前有消息指出，Gonzalo其實就是AMD為SONY PS5定制的芯片組代號。在這個層面上看，Gonzalo得出來的跑分數據，也可以等價到PS5獲得的成績上。

PS5跑分流出，比PlayStation 4還要強好幾倍。（APISAK@Twitter）

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從得分討論，PS5有著很大的性能提升。即便面對的只是PS4而不是PS4 Pro，PS5身上也有四倍的性能優勢。按照之前曝光的信息，PS5搭載了AMD Zen 2架構的CPU和Radeon Navi GPU，支持4K 120Hz 顯示，最高分辨率也能夠達到8K。另外，光線追踪和3D音效這些功能也會出現在PS5上，SONY也會為PS5加入定制的高速SSD固態硬盤，進一步確保性能表現。這樣看來，PS5和XBOX新一代主機Project Scarlett 一樣，都擁有次世代主機的實力。

售價方面，之前有分析師預測PS5的售價會在399美元到499美元之間，折合大約是3111元到3800元港幣左右。和定價在3400元港幣的PS4 Pro 的定價比起來，PS5 的價格也不算差距很大。目前，SONY還沒有明確新款遊戲機的發布時間。按照現有的信息推測，SONY有可能會在2020年的購買季，也就是11月份正式發布這款新機。如果這一切跟預測的一樣，那SONY在明年舉行的E3 2020上應該還會曝光更多跟PS5相關的信息。

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：PlayStation 5 跑分曝光，性能是PS4 的四倍】