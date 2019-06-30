JBL JR POP最新無線藍牙喇叭　6種顏色展現超強防水力

無線藍牙喇叭已發展到應有盡有，而近日音響名牌JBL推出的JR POP系列又有什麼優點？除了輕便和防水之外，相信就是色彩繽紛。踏入7月炎炎夏日，當然要盡情享受陽光和戶外活動，尤其帶同小朋友去玩，有個輕巧的無線喇叭聽歌又得睇片又得。

美國品牌JBL在音響界已無人不識，近年專注在喇叭研發之上，其最新推出的JR POP無線藍牙喇叭看來是刻意迎合夏日而來，便攜、堅固、防水、小巧、多彩的設計集於一身，特別是具備IPX7的高防水規格，即使帶到泳池或海灘使用也不怕被水濺到，甚至掉進水中也不用擔心。另外，JR POP外殼採用TPU環保材料，符合歐盟環保認證，防撞性得到強化耐用十足，切合戶外活動所需。

JBL JR POP新出品藍牙喇叭，主打繽紛、輕便、防水力強，最啱小朋友用。

至於功能上，JR POP藍牙為4.2系統，於室外環境連接手機串流也沒問題。機身淨重只有121.2g而電池每次完全充滿約需2小時，就能帶來5小時的播放續航力。此外最有趣的地方，是機身設有幻彩燈，可隨音樂變化，配合櫻花粉、櫻桃紅、湖水綠、青草綠、幻彩紫、彩藍色一共6種顏色選擇，又會否成為對小朋友來說另一賣點？

點圖看全部6種配色：

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