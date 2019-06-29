【上海 MWC】OPPO 發表屏下前鏡．效果平平、市場真的需要嗎？

MWC 2019 Shanghai正在上海舉行，展覽整體被 5G 技術方案籠罩，不過內地手機廠都有一定的新發表，其中 OPPO 亦一如預期公開了旗下首款屏下前鏡設計試作機。 然而這次的屏下前鏡方案，OPPO 只算「將概念實現」，各地傳媒正式觀看試物後、發覺效果實在一般，明顯連廠方亦信心平平，只在發表後展出一段短時間，在翌日即告收起不讓公眾上手玩。現時手機前鏡、全屏有很多不同方案，市場真的需要屏下前鏡嗎？

屏下前鏡頭方案目的與升降鏡、推蓋屏等等一樣，為的就是要實現沒有「M 字額」的真．全面屏幕，此設計概念早在手機界流傳了近一年時間，OPPO 算是第一間廠商將之實機化。

OPPO官方公開的屏下前鏡原理構思圖。（OPPO圖片）

今次 OPPO 的屏下鏡頭設計，於原理上其實不太難理解，其實就是將鏡頭上方的屏幕像素做得稍為疏一點，再透過背後的大像素、大光圈 CMOS 進行曝光，理論上與一般相機在鐵絲網後對焦遠景相似。

在使用前鏡頭時，OPPO 的試作機會在畫面上方顯示黑色，避免像素的其他顏色影響成像。

由於要疏孔，如果近一點看的話，會清楚見到 OPPO 試作機的機頂其實有一個若隱若現的「M字額」，以效果而論，其實並未能達到完全消除「M字額」的初衷。

由於是試作機的關係，OPPO 這部屏下前鏡所拍攝的照片未能導出，但根據外媒評價，目前這部試作機的前鏡頭在清晰度與色彩方面仍然有相當大的進步空間。

為了彌補誤差，OPPO 方面需要動用全新的演算法，將前鏡照片進行後製、提升色彩表現。(OPPO圖片)

事實上，以目前技術而論，升降鏡頭、甚至翻轉鏡頭的機械技術越趨成熟，成本亦自然更低，對於市場而言，真全面屏設計已早不是神話。屏下鏡頭未來的發展價值，或者就只在於向「無縫無孔」的方向邁進時才會繼續保留。