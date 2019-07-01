《蜘蛛俠》等限時優惠$48蚊買斷任睇！APPLE 7月夏季電影嘉年華

由7月1日開始，全新的Apple TV app（iTunes）將會有夏季電影嘉年華活動，由《蜘蛛俠：強勢回歸（Spider-Man: Homecomin）》打頭炮（$48買斷價），一連31日每日一套熱門電影大特價！

暑假Apple再次推出一連31日電影大特價，$48就可以購買《蜘蛛俠：強勢回歸（Spider-Man: Homecomin）》電影（原價百多元），而且每日特價電影不同，每一套都是熱門出色作品，值得影迷留意。

由7月1日開始，第一日特價便是《蜘蛛俠：強勢回歸（Spider-Man: Homecomin）》，剛好最近新作《蜘蛛俠：決戰千里（Spider-Man: Far From Home）》上畫，只需$48就可以購入重溫前作，再次看Ironman與蜘蛛俠的故事。

一連31日每日一套特價電影（電腦iTunes截圖）

之後，還有多套大作輪流特價，如《水行俠》、《侏羅紀世界：迷失國度》、《綠簿旅友（Green Book）》、《一個明星的誕生（A Star is Born）》、《挑戰者1號》 及《你的名字》 等，31套電影原價總值$4,378，現只需每日$48購入一套電影，如買足31日可以慳足$2,890，相當抵睇。大部份電影都對應4K HDR，用最新iPhone XS Max或最新一代Apple TV 4K播放都可以體驗最高質素的效果。

已知將會特價的電影（按下圖放大）